Вкусный и питательный завтрак без мороки: овсяноблин за несколько минут (видео)

Завтрак – это первый и, без преувеличения, самый важный прием пищи дня. Именно он задает настроение, заряд энергии и чувство комфорта на целый день.

Обычно на завтрак готовят что-то легкое и питательное – например, чиа-пудинг с йогуртом и ягодами, тосты из авокадо или классическую овсянку. Но сегодня предлагается несколько иное – идеальный завтрак за 5 минут, сочетающий простоту, пользу и невероятный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Ингредиенты:

овсяные отруби – 20 г;

яйца – 2 шт.;

сметана – 20 г;

соль – по вкусу;

масло – для жарки;

сыр – по вкусу;

рыба – по вкусу;

авокадо – ½ шт.;

зелень – несколько веточек;

листья салата – несколько штук.

Способ приготовления: