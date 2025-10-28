Укр

Вкусный и питательный завтрак без мороки: овсяноблин за несколько минут (видео)

Мария Швец
Овсяный блин с лососем
Овсяный блин с лососем. Фото instagram.com

Завтрак – это первый и, без преувеличения, самый важный прием пищи дня. Именно он задает настроение, заряд энергии и чувство комфорта на целый день.

Обычно на завтрак готовят что-то легкое и питательное – например, чиа-пудинг с йогуртом и ягодами, тосты из авокадо или классическую овсянку. Но сегодня предлагается несколько иное – идеальный завтрак за 5 минут, сочетающий простоту, пользу и невероятный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".

Ингредиенты:

  • овсяные отруби – 20 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 20 г;
  • соль – по вкусу;
  • масло – для жарки;
  • сыр – по вкусу;
  • рыба – по вкусу;
  • авокадо – ½ шт.;
  • зелень – несколько веточек;
  • листья салата – несколько штук.

Способ приготовления:

  1. Смешать венчиком яйца, сметану, отруби и соль.
  2. Вылить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, накрыть крышкой и жарить несколько минут.
  3. Добавить сыр, снова накрыть крышкой и жарить еще 1–2 минуты.
  4. Переложить овсяноблинок на тарелку, выложить начинку из рыбы, авокадо, зелени и листьев салата, сложить пополам.
