Вкусный и питательный завтрак без мороки: овсяноблин за несколько минут (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Завтрак – это первый и, без преувеличения, самый важный прием пищи дня. Именно он задает настроение, заряд энергии и чувство комфорта на целый день.
Обычно на завтрак готовят что-то легкое и питательное – например, чиа-пудинг с йогуртом и ягодами, тосты из авокадо или классическую овсянку. Но сегодня предлагается несколько иное – идеальный завтрак за 5 минут, сочетающий простоту, пользу и невероятный вкус. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "lizaglinskaya".
Ингредиенты:
- овсяные отруби – 20 г;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 20 г;
- соль – по вкусу;
- масло – для жарки;
- сыр – по вкусу;
- рыба – по вкусу;
- авокадо – ½ шт.;
- зелень – несколько веточек;
- листья салата – несколько штук.
Способ приготовления:
- Смешать венчиком яйца, сметану, отруби и соль.
- Вылить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом, накрыть крышкой и жарить несколько минут.
- Добавить сыр, снова накрыть крышкой и жарить еще 1–2 минуты.
- Переложить овсяноблинок на тарелку, выложить начинку из рыбы, авокадо, зелени и листьев салата, сложить пополам.