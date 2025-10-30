Рус

Паштет з печінки та яблук: простий рецепт смачної закуски

Наталя Граковська
Печінковий паштет з яблуками
Печінковий паштет з яблуками. Фото Freepik

Намазка з печінки та яблук готується дуже легко

Коли хочеться швидко та ситно перекусити, на допомогу приходять закуски. Однією з таких є печінковий паштет з яблуками. Він чудово смакує на тостах, грінках або з хрустким батоном. Бутерброди з цим паштетом можна їсти на сніданок, брати на перекус чи на пікнік.

Готується страва дуже легко. Покроковий процес показала на своїй сторінці в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.

Інгредієнти

  • 500-600 г курячої печінки
  • 100 г вершкового масла
  • 100 мл вершків
  • 2 яблука
  • 3 зубчики часнику
  • 1 цибуля
  • 1 морква
  • 1/2 ч.л. меленого мускатного горіха
  • сіль, перець на смак

Як приготувати печінковий паштет з яблуками — покроковий рецепт

  1. Всі інгредієнти перекладаємо у застелену пергаментом форму та запікаємо за температури 180 градусів приблизно 50-60 хвилин.
  2. Запечені продукти збиваємо блендером до однорідної консистенції.
  3. Перекладаємо паштет у форму та ставимо охолоджуватися.

Авторка рецепта пропонує додавати до бутербродів з печінковим паштетом карамелізовані яблука. Так страва виходить ще смачнішою.

