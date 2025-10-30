Паштет з печінки та яблук: простий рецепт смачної закуски
-
-
Читать на русском
Намазка з печінки та яблук готується дуже легко
Коли хочеться швидко та ситно перекусити, на допомогу приходять закуски. Однією з таких є печінковий паштет з яблуками. Він чудово смакує на тостах, грінках або з хрустким батоном. Бутерброди з цим паштетом можна їсти на сніданок, брати на перекус чи на пікнік.
Готується страва дуже легко. Покроковий процес показала на своїй сторінці в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.
Інгредієнти
- 500-600 г курячої печінки
- 100 г вершкового масла
- 100 мл вершків
- 2 яблука
- 3 зубчики часнику
- 1 цибуля
- 1 морква
- 1/2 ч.л. меленого мускатного горіха
- сіль, перець на смак
Як приготувати печінковий паштет з яблуками — покроковий рецепт
- Всі інгредієнти перекладаємо у застелену пергаментом форму та запікаємо за температури 180 градусів приблизно 50-60 хвилин.
- Запечені продукти збиваємо блендером до однорідної консистенції.
- Перекладаємо паштет у форму та ставимо охолоджуватися.
Авторка рецепта пропонує додавати до бутербродів з печінковим паштетом карамелізовані яблука. Так страва виходить ще смачнішою.