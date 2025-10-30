Паштет з печінки та яблук: простий рецепт смачної закуски

Намазка з печінки та яблук готується дуже легко

Коли хочеться швидко та ситно перекусити, на допомогу приходять закуски. Однією з таких є печінковий паштет з яблуками. Він чудово смакує на тостах, грінках або з хрустким батоном. Бутерброди з цим паштетом можна їсти на сніданок, брати на перекус чи на пікнік.

Готується страва дуже легко. Покроковий процес показала на своїй сторінці в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.

Інгредієнти

500-600 г курячої печінки

100 г вершкового масла

100 мл вершків

2 яблука

3 зубчики часнику

1 цибуля

1 морква

1/2 ч.л. меленого мускатного горіха

сіль, перець на смак

Як приготувати печінковий паштет з яблуками — покроковий рецепт

Всі інгредієнти перекладаємо у застелену пергаментом форму та запікаємо за температури 180 градусів приблизно 50-60 хвилин. Запечені продукти збиваємо блендером до однорідної консистенції. Перекладаємо паштет у форму та ставимо охолоджуватися.

Авторка рецепта пропонує додавати до бутербродів з печінковим паштетом карамелізовані яблука. Так страва виходить ще смачнішою.