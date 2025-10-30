Паштет из печени и яблок: простой рецепт вкусной закуски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Намазка из печени и яблок готовится очень легко
Когда хочется быстро и сытно перекусить, на помощь приходят закуски. Одной из таких является печеночный паштет с яблоками. Он отлично подходит к тостам, гренкам или с хрустящим батоном. Бутерброды с этим паштетом можно есть на завтрак, брать на перекус или на пикник.
Готовится он проще простого. Пошаговый процесс показала на своей странице в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.
Ингредиенты
- 500-600 г куриной печени
- 100 г сливочного масла
- 100 мл сливок
- 2 яблока
- 3 зубчика чеснока
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
- соль, перец по вкусу
Как приготовить печеночный паштет с яблоками — пошаговый рецепт
- Все ингредиенты перекладываем в застеленную пергаментом форму и запекаем при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.
- Запеченные продукты взбиваем блендером до однородности.
- Перекладываем паштет в форму и ставим охлаждаться.
Автор рецепта предлагает добавлять в бутерброды с печеночным паштетом карамелизированные яблоки. Так блюдо получается еще вкуснее.