Паштет из печени и яблок: простой рецепт вкусной закуски

Намазка из печени и яблок готовится очень легко

Когда хочется быстро и сытно перекусить, на помощь приходят закуски. Одной из таких является печеночный паштет с яблоками. Он отлично подходит к тостам, гренкам или с хрустящим батоном. Бутерброды с этим паштетом можно есть на завтрак, брать на перекус или на пикник.

Готовится он проще простого. Пошаговый процесс показала на своей странице в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.

Ингредиенты

500-600 г куриной печени

100 г сливочного масла

100 мл сливок

2 яблока

3 зубчика чеснока

1 луковица

1 морковь

1/2 ч.л. молотого мускатного ореха

соль, перец по вкусу

Как приготовить печеночный паштет с яблоками — пошаговый рецепт

Все ингредиенты перекладываем в застеленную пергаментом форму и запекаем при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут. Запеченные продукты взбиваем блендером до однородности. Перекладываем паштет в форму и ставим охлаждаться.

Автор рецепта предлагает добавлять в бутерброды с печеночным паштетом карамелизированные яблоки. Так блюдо получается еще вкуснее.