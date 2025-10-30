Укр

Паштет из печени и яблок: простой рецепт вкусной закуски

Наталья Граковская
Печеночный паштет с яблоками
Печеночный паштет с яблоками. Фото Freepik

Намазка из печени и яблок готовится очень легко

Когда хочется быстро и сытно перекусить, на помощь приходят закуски. Одной из таких является печеночный паштет с яблоками. Он отлично подходит к тостам, гренкам или с хрустящим батоном. Бутерброды с этим паштетом можно есть на завтрак, брать на перекус или на пикник.

Готовится он проще простого. Пошаговый процесс показала на своей странице в Instagram фудблогерка viktoria__cooking.

Ингредиенты

  • 500-600 г куриной печени
  • 100 г сливочного масла
  • 100 мл сливок
  • 2 яблока
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха
  • соль, перец по вкусу

Как приготовить печеночный паштет с яблоками — пошаговый рецепт

  1. Все ингредиенты перекладываем в застеленную пергаментом форму и запекаем при температуре 180 градусов примерно 50-60 минут.
  2. Запеченные продукты взбиваем блендером до однородности.
  3. Перекладываем паштет в форму и ставим охлаждаться.

Автор рецепта предлагает добавлять в бутерброды с печеночным паштетом карамелизированные яблоки. Так блюдо получается еще вкуснее.

