Помідори по-новому: ніжна сирна намазка, яку захочеться повторити (відео)

Марія Швець
Помідори із сирною намазкою
Помідори із сирною намазкою. Фото instagram.com

Закуски — це невід’ємна частина будь-якого столу, що відкриває апетит і створює настрій для всієї трапези. Їх готують для святкових заходів, дружніх зустрічей або просто для швидкого перекусу вдома.

Серед популярних варіантів — швидкі салати з шинкою та сиром, які готуються буквально за кілька хвилин. Але сьогодні пропонується легка та ароматна страва — закуска з помідорів із сирною намазкою, яка порадує смаком і виглядом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати закуску з помідорів з сиром

Інгредієнти:

  • помідори – 3 шт.;
  • плавлений сирок – 1 шт.;
  • яйця – 2 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • кріп – за смаком;
  • майонез "Провансаль" – щедро;
  • сіль – за смаком;
  • чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Відварити яйця, очистити та покласти у чашу блендера.
  2. Додати плавлений сир, подрібнений часник, кріп, сіль і перець.
  3. Подрібнити всі інгредієнти до однорідної маси.
  4. Перекласти сирну суміш у кондитерський мішок або ложкою для зручності відсадження.
  5. Помідори нарізати кружальцями та викласти на тарілку.
  6. Відсадити на кожен кружальце помідора підготовлену намазку.
  7. Прикрасити зверху зеленню за смаком та подавати.

Закуска з помідорів із сирною намазкою виходить ніжною, ароматною та легкою. Вона ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу, а простота приготування робить її незамінною у будні. Кожен шматочок дарує свіжість і багатство смаку, а гарна подача робить страву ефектною.

Теги:
#Помідори #Готуємо вдома #намазка