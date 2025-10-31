Помідори по-новому: ніжна сирна намазка, яку захочеться повторити (відео)

Закуски — це невід’ємна частина будь-якого столу, що відкриває апетит і створює настрій для всієї трапези. Їх готують для святкових заходів, дружніх зустрічей або просто для швидкого перекусу вдома.

Серед популярних варіантів — швидкі салати з шинкою та сиром, які готуються буквально за кілька хвилин. Але сьогодні пропонується легка та ароматна страва — закуска з помідорів із сирною намазкою, яка порадує смаком і виглядом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати закуску з помідорів з сиром

Інгредієнти:

помідори – 3 шт.;

плавлений сирок – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

кріп – за смаком;

майонез "Провансаль" – щедро;

сіль – за смаком;

чорний перець – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити яйця, очистити та покласти у чашу блендера. Додати плавлений сир, подрібнений часник, кріп, сіль і перець. Подрібнити всі інгредієнти до однорідної маси. Перекласти сирну суміш у кондитерський мішок або ложкою для зручності відсадження. Помідори нарізати кружальцями та викласти на тарілку. Відсадити на кожен кружальце помідора підготовлену намазку. Прикрасити зверху зеленню за смаком та подавати.

Закуска з помідорів із сирною намазкою виходить ніжною, ароматною та легкою. Вона ідеально підходить для швидкого перекусу або святкового столу, а простота приготування робить її незамінною у будні. Кожен шматочок дарує свіжість і багатство смаку, а гарна подача робить страву ефектною.