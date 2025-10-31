Помидоры по-новому: нежная сырная намазка, которую захочется повторить (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Закуски – это неотъемлемая часть любого стола, открывающая аппетит и создающая настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.
Среди популярных вариантов – быстрые салаты с ветчиной и сыром, которые готовятся буквально за несколько минут. Но сегодня предлагается легкое и ароматное блюдо — закуска из помидоров с творожной намазкой, которая порадует вкус и вид. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить закуску из помидоров с сыром
Ингредиенты:
- помидоры – 3 шт.;
- плавленый сырок – 1 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- укроп – по вкусу;
- майонез "Провансаль" – щедро;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Отварить яйца, почистить и положить в чашу блендера.
- Добавить плавленый сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец.
- Размельчить все ингредиенты до однородной массы.
- Переложить сырную смесь в кондитерский мешок или ложкой для удобства отсадки.
- Помидоры порезать кружочками и выложить на тарелку.
- Отсадить на каждый кружочек помидора подготовленную намазку.
- Украсить сверху зеленью по вкусу и подавать.
Закуска из помидоров с сырной намазкой получается нежной, ароматной и легкой. Она идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола, а простота готовки делает ее незаменимой в будни. Каждый кусочек дарит свежесть и богатство вкуса, а хорошая подача делает блюдо эффектным.