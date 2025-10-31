Укр

Помидоры по-новому: нежная сырная намазка, которую захочется повторить (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Помидоры с сырной намазкой
Помидоры с сырной намазкой. Фото instagram.com

Закуски – это неотъемлемая часть любого стола, открывающая аппетит и создающая настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.

Среди популярных вариантов – быстрые салаты с ветчиной и сыром, которые готовятся буквально за несколько минут. Но сегодня предлагается легкое и ароматное блюдо — закуска из помидоров с творожной намазкой, которая порадует вкус и вид. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить закуску из помидоров с сыром

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 шт.;
  • плавленый сырок – 1 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • чеснок – 3 зубчика;
  • укроп – по вкусу;
  • майонез "Провансаль" – щедро;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца, почистить и положить в чашу блендера.
  2. Добавить плавленый сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец.
  3. Размельчить все ингредиенты до однородной массы.
  4. Переложить сырную смесь в кондитерский мешок или ложкой для удобства отсадки.
  5. Помидоры порезать кружочками и выложить на тарелку.
  6. Отсадить на каждый кружочек помидора подготовленную намазку.
  7. Украсить сверху зеленью по вкусу и подавать.

Закуска из помидоров с сырной намазкой получается нежной, ароматной и легкой. Она идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола, а простота готовки делает ее незаменимой в будни. Каждый кусочек дарит свежесть и богатство вкуса, а хорошая подача делает блюдо эффектным.

Теги:
#Помидоры #Готовим дома #намазка