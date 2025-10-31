Помидоры по-новому: нежная сырная намазка, которую захочется повторить (видео)

Закуски – это неотъемлемая часть любого стола, открывающая аппетит и создающая настроение для всей трапезы. Их готовят для праздничных мероприятий, дружеских встреч или просто для быстрого перекуса дома.

Среди популярных вариантов – быстрые салаты с ветчиной и сыром, которые готовятся буквально за несколько минут. Но сегодня предлагается легкое и ароматное блюдо — закуска из помидоров с творожной намазкой, которая порадует вкус и вид. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить закуску из помидоров с сыром

Ингредиенты:

помидоры – 3 шт.;

плавленый сырок – 1 шт.;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

укроп – по вкусу;

майонез "Провансаль" – щедро;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Отварить яйца, почистить и положить в чашу блендера. Добавить плавленый сыр, измельченный чеснок, укроп, соль и перец. Размельчить все ингредиенты до однородной массы. Переложить сырную смесь в кондитерский мешок или ложкой для удобства отсадки. Помидоры порезать кружочками и выложить на тарелку. Отсадить на каждый кружочек помидора подготовленную намазку. Украсить сверху зеленью по вкусу и подавать.

Закуска из помидоров с сырной намазкой получается нежной, ароматной и легкой. Она идеально подходит для быстрого перекуса или праздничного стола, а простота готовки делает ее незаменимой в будни. Каждый кусочек дарит свежесть и богатство вкуса, а хорошая подача делает блюдо эффектным.