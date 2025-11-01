Смак, який пробуджує апетит: домашня хріновина за класичним рецептом (відео)
-
-
Сьогодні існує безліч соусів — від вершкових до гострих, від ніжних майонезних до пікантних томатних.
Їх подають до м’яса, риби, овочів, додають у салати або готують домашній майонез, щоб надати стравам особливого смаку.
Але серед усіх є один, який асоціюється з українською кухнею, міцністю і гостротою — це хріновина. Вона чудово смакує з борщем, холодцем, м’ясними стравами або просто зі свіжим хлібом і салом. Сьогодні пропонуємо приготувати цю закуску за простим перевіреним рецептом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".
Як приготувати хріновину
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- корінь хріну – 100 г;
- часник – 100 г;
- сіль – 1 ч. л.;
- цукор – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Очистити корінь хріну та часник.
- Нарізати помідори на шматочки.
- Перекрутити всі інгредієнти через м’ясорубку до однорідної маси.
- Додати сіль і цукор, ретельно перемішати.
- Розкласти хріновину у стерильні банки, закрити кришками та поставити в холодильник.
- Готова закуска довго зберігається, з часом стає ще ароматнішою та гострішою. Подайте її до гарячих страв — і вона обов’язково стане улюбленою на вашому столі.