Смак, який пробуджує апетит: домашня хріновина за класичним рецептом (відео)

Марія Швець
Гостра хріновина
Гостра хріновина. Фото instagram.com

Сьогодні існує безліч соусів — від вершкових до гострих, від ніжних майонезних до пікантних томатних.

Їх подають до м’яса, риби, овочів, додають у салати або готують домашній майонез, щоб надати стравам особливого смаку.

Але серед усіх є один, який асоціюється з українською кухнею, міцністю і гостротою — це хріновина. Вона чудово смакує з борщем, холодцем, м’ясними стравами або просто зі свіжим хлібом і салом. Сьогодні пропонуємо приготувати цю закуску за простим перевіреним рецептом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати хріновину

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • корінь хріну – 100 г;
  • часник – 100 г;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Очистити корінь хріну та часник.
  2. Нарізати помідори на шматочки.
  3. Перекрутити всі інгредієнти через м’ясорубку до однорідної маси.
  4. Додати сіль і цукор, ретельно перемішати.
  5. Розкласти хріновину у стерильні банки, закрити кришками та поставити в холодильник.
  6. Готова закуска довго зберігається, з часом стає ще ароматнішою та гострішою. Подайте її до гарячих страв — і вона обов’язково стане улюбленою на вашому столі.
