Смак, який пробуджує апетит: домашня хріновина за класичним рецептом (відео)

Сьогодні існує безліч соусів — від вершкових до гострих, від ніжних майонезних до пікантних томатних.

Їх подають до м’яса, риби, овочів, додають у салати або готують домашній майонез, щоб надати стравам особливого смаку.

Але серед усіх є один, який асоціюється з українською кухнею, міцністю і гостротою — це хріновина. Вона чудово смакує з борщем, холодцем, м’ясними стравами або просто зі свіжим хлібом і салом. Сьогодні пропонуємо приготувати цю закуску за простим перевіреним рецептом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_tanyushina_".

Як приготувати хріновину

Інгредієнти:

помідори – 1 кг;

корінь хріну – 100 г;

часник – 100 г;

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.

Спосіб приготування: