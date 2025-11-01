Вкус, пробуждающий аппетит: домашняя хреновина по классическому рецепту (видео)

Сегодня существует множество соусов – от сливочных до острых, от нежных майонезных до пикантных томатных.

Их подают к мясу, рыбе, овощам, добавляют в салаты или готовят домашний майонез, чтобы придать блюдам особый вкус.

Но среди всех есть один, который ассоциируется с украинской кухней, крепостью и остротой – это хреновина. Она прекрасно подходит с борщом, студнем, мясными блюдами или просто со свежим хлебом и салом. Сегодня предлагаем приготовить эту закуску по простому проверенному рецепту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить хреновину

Ингредиенты:

помидоры – 1 кг;

корень хрена – 100 г;

чеснок – 100 г;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 2 ч. л.

Способ приготовления: