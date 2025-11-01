Укр

Вкус, пробуждающий аппетит: домашняя хреновина по классическому рецепту (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Острая хреновина
Острая хреновина. Фото instagram.com

Сегодня существует множество соусов – от сливочных до острых, от нежных майонезных до пикантных томатных.

Их подают к мясу, рыбе, овощам, добавляют в салаты или готовят домашний майонез, чтобы придать блюдам особый вкус.

Но среди всех есть один, который ассоциируется с украинской кухней, крепостью и остротой – это хреновина. Она прекрасно подходит с борщом, студнем, мясными блюдами или просто со свежим хлебом и салом. Сегодня предлагаем приготовить эту закуску по простому проверенному рецепту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".

Как приготовить хреновину

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • корень хрена – 100 г;
  • чеснок – 100 г;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Очистить корень хрена и чеснока.
  2. Нарезать помидоры на кусочки.
  3. Перекрутите все ингредиенты через мясорубку до однородной массы.
  4. Добавить соль и сахар, тщательно перемешать.
  5. Разложить хреновину в стерильные банки, закрыть крышками и поставить в холодильник.
  6. Готовая закуска долго сохраняется, со временем становится еще более ароматной и острой. Подайте ее к горячим блюдам – и она обязательно станет любимой на вашем столе.
Теги:
#Закуска #Готовим дома #хреновина