Вкус, пробуждающий аппетит: домашняя хреновина по классическому рецепту (видео)
-
-
Читати українською
Сегодня существует множество соусов – от сливочных до острых, от нежных майонезных до пикантных томатных.
Их подают к мясу, рыбе, овощам, добавляют в салаты или готовят домашний майонез, чтобы придать блюдам особый вкус.
Но среди всех есть один, который ассоциируется с украинской кухней, крепостью и остротой – это хреновина. Она прекрасно подходит с борщом, студнем, мясными блюдами или просто со свежим хлебом и салом. Сегодня предлагаем приготовить эту закуску по простому проверенному рецепту. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_tanyushina_".
Как приготовить хреновину
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- корень хрена – 100 г;
- чеснок – 100 г;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Очистить корень хрена и чеснока.
- Нарезать помидоры на кусочки.
- Перекрутите все ингредиенты через мясорубку до однородной массы.
- Добавить соль и сахар, тщательно перемешать.
- Разложить хреновину в стерильные банки, закрыть крышками и поставить в холодильник.
- Готовая закуска долго сохраняется, со временем становится еще более ароматной и острой. Подайте ее к горячим блюдам – и она обязательно станет любимой на вашем столе.