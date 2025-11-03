Рус

Легкий, хрусткий, неймовірно смачний: домашній сніданок із лаваша, який виглядає як з кафе (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сніданок з лаваша
Сніданок з лаваша. Фото instagram.com

Сніданок — це найважливіший прийом їжі, адже саме він задає настрій і заряд енергії на цілий день.

Зранку ми частіше обираємо швидкі, але поживні страви — каші, омлети, сирники чи популярний вівсяномлинець. Проте іноді хочеться чогось нового, ароматного й водночас корисного. Саме тому сьогодні пропонуємо приготувати сніданок із лавашу з сиром і зеленню — страву, яка поєднує ніжну начинку, апетитну скоринку й простоту приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати сніданок з лаваша

Інгредієнти:

  • лаваш круглий (тортилья) – 2 шт.;
  • твердий сир (моцарела або сулугуні) – 160–180 г;
  • зелена цибуля – невеликий пучок;
  • кріп – невеликий пучок;
  • прованські трави – 1 ч. л.;
  • сир кисломолочний – 160 г;
  • сіль – ⅓ ч. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • чорний мелений перець – за смаком;
  • кунжут – для присипки.

Спосіб приготування:

  1. Змастити лаваш збовтаним яйцем, посипати половиною натертого сиру, накрити другим лавашем і злегка притиснути. Нарізати на 8 частин і викласти на пергамент.
  2. У мисці змішати кисломолочний сир, натертий твердий сир, подрібнену зелень, яйце, сіль, перець і прованські трави. Перебити все блендером до однорідності.
  3. Викласти начинку на шматочки лаваша, загорнути краї всередину, змастити яйцем і посипати кунжутом.
  4. Випікати у розігрітій до 200°C духовці 10–15 хвилин, доки страва не стане золотистою й хрусткою.
  5. Такий сніданок не лише корисний, а й неймовірно смачний — ароматний сир, свіжість зелені та ніжна структура лаваша створюють ідеальний початок дня.
Теги:
#Авокадо #Лаваш #Готуємо вдома