Легкий, хрусткий, неймовірно смачний: домашній сніданок із лаваша, який виглядає як з кафе (відео)
Читать на русском
Сніданок — це найважливіший прийом їжі, адже саме він задає настрій і заряд енергії на цілий день.
Зранку ми частіше обираємо швидкі, але поживні страви — каші, омлети, сирники чи популярний вівсяномлинець. Проте іноді хочеться чогось нового, ароматного й водночас корисного. Саме тому сьогодні пропонуємо приготувати сніданок із лавашу з сиром і зеленню — страву, яка поєднує ніжну начинку, апетитну скоринку й простоту приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати сніданок з лаваша
Інгредієнти:
- лаваш круглий (тортилья) – 2 шт.;
- твердий сир (моцарела або сулугуні) – 160–180 г;
- зелена цибуля – невеликий пучок;
- кріп – невеликий пучок;
- прованські трави – 1 ч. л.;
- сир кисломолочний – 160 г;
- сіль – ⅓ ч. л.;
- яйця – 2 шт.;
- чорний мелений перець – за смаком;
- кунжут – для присипки.
Спосіб приготування:
- Змастити лаваш збовтаним яйцем, посипати половиною натертого сиру, накрити другим лавашем і злегка притиснути. Нарізати на 8 частин і викласти на пергамент.
- У мисці змішати кисломолочний сир, натертий твердий сир, подрібнену зелень, яйце, сіль, перець і прованські трави. Перебити все блендером до однорідності.
- Викласти начинку на шматочки лаваша, загорнути краї всередину, змастити яйцем і посипати кунжутом.
- Випікати у розігрітій до 200°C духовці 10–15 хвилин, доки страва не стане золотистою й хрусткою.
- Такий сніданок не лише корисний, а й неймовірно смачний — ароматний сир, свіжість зелені та ніжна структура лаваша створюють ідеальний початок дня.