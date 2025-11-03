Укр

Легкий, хрустящий, невероятно вкусный: домашний завтрак из лаваша, который выглядит как из кафе (видео)

Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь именно он задает настроение и заряд энергии на целый день.

Утром мы чаще выбираем быстрые, но питательные блюда — каши, омлеты, сырники или популярный овсяноблин. Однако иногда хочется чего-то нового, ароматного и одновременно полезного. Именно поэтому сегодня предлагаем приготовить завтрак из лаваша с сыром и зеленью — блюдо, сочетающее нежную начинку, аппетитную корочку и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить завтрак из лаваша

Ингредиенты:

  • лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.;
  • твердый сыр (моцарелла или сулугуни) – 160–180 г;
  • зеленый лук – небольшой пучок;
  • укроп – небольшой пучок;
  • прованские травы – 1 ч. л.;
  • сыр кисломолочный – 160 г;
  • соль – ⅓ ч. л.;
  • яйца – 2 шт.;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • кунжут – для присыпки.

Способ приготовления:

  1. Смазать лаваш взбитым яйцом, посыпать половиной натертого сыра, накрыть вторым лавашем и слегка прижать. Нарезать на 8 частей и выложить пергамент.
  2. В миске смешать творог, натертый сыр, измельченную зелень, яйцо, соль, перец и прованские травы. Перебить все блендером до однородности.
  3. Выложить начинку на кусочки лаваша, завернуть края внутрь, смазать яйцом и посыпать кунжутом.
  4. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 10–15 минут, пока блюдо не станет золотистым и хрустящим.
  5. Такой завтрак не только полезен, но и невероятно вкусен – ароматный сыр, свежесть зелени и нежная структура лаваша создают идеальное начало дня.
