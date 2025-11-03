Легкий, хрустящий, невероятно вкусный: домашний завтрак из лаваша, который выглядит как из кафе (видео)
Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь именно он задает настроение и заряд энергии на целый день.
Утром мы чаще выбираем быстрые, но питательные блюда — каши, омлеты, сырники или популярный овсяноблин. Однако иногда хочется чего-то нового, ароматного и одновременно полезного. Именно поэтому сегодня предлагаем приготовить завтрак из лаваша с сыром и зеленью — блюдо, сочетающее нежную начинку, аппетитную корочку и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".
Как приготовить завтрак из лаваша
Ингредиенты:
- лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.;
- твердый сыр (моцарелла или сулугуни) – 160–180 г;
- зеленый лук – небольшой пучок;
- укроп – небольшой пучок;
- прованские травы – 1 ч. л.;
- сыр кисломолочный – 160 г;
- соль – ⅓ ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- черный молотый перец – по вкусу;
- кунжут – для присыпки.
Способ приготовления:
- Смазать лаваш взбитым яйцом, посыпать половиной натертого сыра, накрыть вторым лавашем и слегка прижать. Нарезать на 8 частей и выложить пергамент.
- В миске смешать творог, натертый сыр, измельченную зелень, яйцо, соль, перец и прованские травы. Перебить все блендером до однородности.
- Выложить начинку на кусочки лаваша, завернуть края внутрь, смазать яйцом и посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой до 200°C духовке 10–15 минут, пока блюдо не станет золотистым и хрустящим.
- Такой завтрак не только полезен, но и невероятно вкусен – ароматный сыр, свежесть зелени и нежная структура лаваша создают идеальное начало дня.