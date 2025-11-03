Легкий, хрустящий, невероятно вкусный: домашний завтрак из лаваша, который выглядит как из кафе (видео)

Завтрак – это самый важный прием пищи, ведь именно он задает настроение и заряд энергии на целый день.

Утром мы чаще выбираем быстрые, но питательные блюда — каши, омлеты, сырники или популярный овсяноблин. Однако иногда хочется чего-то нового, ароматного и одновременно полезного. Именно поэтому сегодня предлагаем приготовить завтрак из лаваша с сыром и зеленью — блюдо, сочетающее нежную начинку, аппетитную корочку и простоту приготовления. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "zhuravlina_cooking".

Как приготовить завтрак из лаваша

Ингредиенты:

лаваш круглый (тортилья) – 2 шт.;

твердый сыр (моцарелла или сулугуни) – 160–180 г;

зеленый лук – небольшой пучок;

укроп – небольшой пучок;

прованские травы – 1 ч. л.;

сыр кисломолочный – 160 г;

соль – ⅓ ч. л.;

яйца – 2 шт.;

черный молотый перец – по вкусу;

кунжут – для присыпки.

Способ приготовления: