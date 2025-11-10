Рус

Гості точно попросять рецепт: як приготувати соковиті котлети "Пташине молоко" з секретною начинкою

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Автор
Котлети "Пташине молоко"
Котлети "Пташине молоко". Фото Колаж "Телеграфу"

За цим рецептом виходять дуже смачні та соковиті курячі котлети

Якщо звичайні котлети вам уже приїлися, спробуйте приготувати щось незвичне — котлети "Пташине молоко". Це ніжна, соковита страва з курячого фаршу з ароматною начинкою з варених яєць, плавленого сирка, вершкового масла та зелені. Такий варіант урізноманітнить повсякденне меню й точно сподобається всій родині.

Покроковим рецептом котлет "Пташине молоко" поділилася фудблогерка an.cookbook.

Інгредієнти

  • Фарш курячий — 650 г
  • Хліб — 100 г
  • Молоко — 150 мл
  • Сіль
  • Перець

Начинка:

  • Яйця варені — 4 шт.
  • Плавлені сирки — 2 шт.
  • Вершкове масло — 90 г
  • Кріп
  • Сіль
  • Сухий часник

Паніровка:

  • Яйця — 2 шт.
  • Сухарі панірувальні

Етапи приготування

  1. Білий хліб замочуємо у молоці.
  2. До курячого фаршу додаємо сіль, перець, розмочений хліб і добре все вимішуємо.
  3. Готуємо начинку. Варені яйця, плавлені сирки, масло, кріп, сіль, часник розминаємо виделкою.
  4. Формуємо котлети. Вологими руками на розплющену порцію фаршу викладаємо начинку (приблизно 2 ч.л.), завертаємо фарш, формуючи мішечок, і надаємо форми котлети.
  5. Котлети обвалюємо в яйці та панірувальних сухарях.
  6. Викладаємо на деко і запікаємо 25-30 хвилин (15 хвилин без конвекції і 10 хвилин з конвекцією).
