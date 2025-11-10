Гості точно попросять рецепт: як приготувати соковиті котлети "Пташине молоко" з секретною начинкою

За цим рецептом виходять дуже смачні та соковиті курячі котлети

Якщо звичайні котлети вам уже приїлися, спробуйте приготувати щось незвичне — котлети "Пташине молоко". Це ніжна, соковита страва з курячого фаршу з ароматною начинкою з варених яєць, плавленого сирка, вершкового масла та зелені. Такий варіант урізноманітнить повсякденне меню й точно сподобається всій родині.

Покроковим рецептом котлет "Пташине молоко" поділилася фудблогерка an.cookbook.

Інгредієнти

Фарш курячий — 650 г

Хліб — 100 г

Молоко — 150 мл

Сіль

Перець

Начинка:

Яйця варені — 4 шт.

Плавлені сирки — 2 шт.

Вершкове масло — 90 г

Кріп

Сіль

Сухий часник

Паніровка:

Яйця — 2 шт.

Сухарі панірувальні

Етапи приготування