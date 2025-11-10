Гості точно попросять рецепт: як приготувати соковиті котлети "Пташине молоко" з секретною начинкою
За цим рецептом виходять дуже смачні та соковиті курячі котлети
Якщо звичайні котлети вам уже приїлися, спробуйте приготувати щось незвичне — котлети "Пташине молоко". Це ніжна, соковита страва з курячого фаршу з ароматною начинкою з варених яєць, плавленого сирка, вершкового масла та зелені. Такий варіант урізноманітнить повсякденне меню й точно сподобається всій родині.
Покроковим рецептом котлет "Пташине молоко" поділилася фудблогерка an.cookbook.
Інгредієнти
- Фарш курячий — 650 г
- Хліб — 100 г
- Молоко — 150 мл
- Сіль
- Перець
Начинка:
- Яйця варені — 4 шт.
- Плавлені сирки — 2 шт.
- Вершкове масло — 90 г
- Кріп
- Сіль
- Сухий часник
Паніровка:
- Яйця — 2 шт.
- Сухарі панірувальні
Етапи приготування
- Білий хліб замочуємо у молоці.
- До курячого фаршу додаємо сіль, перець, розмочений хліб і добре все вимішуємо.
- Готуємо начинку. Варені яйця, плавлені сирки, масло, кріп, сіль, часник розминаємо виделкою.
- Формуємо котлети. Вологими руками на розплющену порцію фаршу викладаємо начинку (приблизно 2 ч.л.), завертаємо фарш, формуючи мішечок, і надаємо форми котлети.
- Котлети обвалюємо в яйці та панірувальних сухарях.
- Викладаємо на деко і запікаємо 25-30 хвилин (15 хвилин без конвекції і 10 хвилин з конвекцією).