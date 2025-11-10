Укр

Гости точно попросят рецепт: как приготовить сочные котлеты "Птичье молоко" с секретной начинкой

Наталья Граковская
Котлеты "Птичье молоко"
По этому рецепту получаются очень вкусные и сочные куриные котлеты

Если обычные котлеты вам уже приелись, попробуйте приготовить что-то необычное — котлеты "Птичье молоко". Это нежное, сочное блюдо из куриного фарша с ароматной начинкой из вареных яиц, плавленого сырка, сливочного масла и зелени. Такой вариант разнообразит повседневное меню и точно понравится всей семье.

Пошаговым рецептом котлет "Птичье молоко" поделилась фудблогерша an.cookbook.

Ингредиенты

  • Фарш куриный — 650 г
  • Хлеб — 100 г
  • Молоко – 150 мл
  • Соль
  • Перец

Начинка

  • Яйца вареные – 4 шт.
  • Плавленые сырки – 2 шт.
  • Сливочное масло — 90 г
  • Укроп
  • Соль
  • Сухой чеснок

Панировка

  • Яйца – 2 шт.
  • Сухари панировочные

Этапы приготовления

  1. Белый хлеб замачиваем в молоке.
  2. К куриному фаршу добавляем соль, перец, размоченный хлеб и хорошо все вымешиваем.
  3. Готовим начинку. Вареные яйца, плавленые сырки, масло, укроп, соль, чеснок разминаем вилкой.
  4. Формируем котлеты. Влажными руками на расплющенную порцию фарша выкладываем начинку (примерно 2 ч.л.), заворачиваем фарш, формируя мешочек, и придаем форму котлеты.
  5. Котлеты обваливаем в яйце и панировочных сухарях.
  6. Выкладываем на противень и запекаем 25-30 минут (15 минут без конвекции и 10 минут с конвекцией).
