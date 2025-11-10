Гости точно попросят рецепт: как приготовить сочные котлеты "Птичье молоко" с секретной начинкой

По этому рецепту получаются очень вкусные и сочные куриные котлеты

Если обычные котлеты вам уже приелись, попробуйте приготовить что-то необычное — котлеты "Птичье молоко". Это нежное, сочное блюдо из куриного фарша с ароматной начинкой из вареных яиц, плавленого сырка, сливочного масла и зелени. Такой вариант разнообразит повседневное меню и точно понравится всей семье.

Пошаговым рецептом котлет "Птичье молоко" поделилась фудблогерша an.cookbook.

Ингредиенты

Фарш куриный — 650 г

Хлеб — 100 г

Молоко – 150 мл

Соль

Перец

Начинка

Яйца вареные – 4 шт.

Плавленые сырки – 2 шт.

Сливочное масло — 90 г

Укроп

Соль

Сухой чеснок

Панировка

Яйца – 2 шт.

Сухари панировочные

Этапы приготовления