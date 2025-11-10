Гости точно попросят рецепт: как приготовить сочные котлеты "Птичье молоко" с секретной начинкой
По этому рецепту получаются очень вкусные и сочные куриные котлеты
Если обычные котлеты вам уже приелись, попробуйте приготовить что-то необычное — котлеты "Птичье молоко". Это нежное, сочное блюдо из куриного фарша с ароматной начинкой из вареных яиц, плавленого сырка, сливочного масла и зелени. Такой вариант разнообразит повседневное меню и точно понравится всей семье.
Пошаговым рецептом котлет "Птичье молоко" поделилась фудблогерша an.cookbook.
Ингредиенты
- Фарш куриный — 650 г
- Хлеб — 100 г
- Молоко – 150 мл
- Соль
- Перец
Начинка
- Яйца вареные – 4 шт.
- Плавленые сырки – 2 шт.
- Сливочное масло — 90 г
- Укроп
- Соль
- Сухой чеснок
Панировка
- Яйца – 2 шт.
- Сухари панировочные
Этапы приготовления
- Белый хлеб замачиваем в молоке.
- К куриному фаршу добавляем соль, перец, размоченный хлеб и хорошо все вымешиваем.
- Готовим начинку. Вареные яйца, плавленые сырки, масло, укроп, соль, чеснок разминаем вилкой.
- Формируем котлеты. Влажными руками на расплющенную порцию фарша выкладываем начинку (примерно 2 ч.л.), заворачиваем фарш, формируя мешочек, и придаем форму котлеты.
- Котлеты обваливаем в яйце и панировочных сухарях.
- Выкладываем на противень и запекаем 25-30 минут (15 минут без конвекции и 10 минут с конвекцией).