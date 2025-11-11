Ніякого мутного бульйону: прості секрети для прозорого і насиченого смаку (відео)

Бульйон виходить прозорим та наваристим

Насичений, прозорий і ароматний бульйон — основа будь-якої страви, від супів до соусів. Щоб приготувати його правильно, потрібно дотримуватися кількох простих секретів: вибрати якісну курку, уважно стежити за температурою та не пропустити момент зняття пінки.

Бульйон має бути не лише чистим, а й смачним та наваристим, і саме ці тонкощі роблять його ресторанним за смаком. Правильна технологія дозволяє отримати золотисту рідину без муті та осаду. Про це нам розповіли на Instagram-сторінці "she__ri".

Як приготувати ідеальний бульйон

Інгредієнти:

курка домашня (стегна, ніжки, крильця) – 1,2 кг;

вода – 3 л;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 2 зубки;

сіль – за смаком;

лавровий лист – 2 шт.;

перець чорний горошком – 5–6 шт.;

зелень (петрушка, кріп) – за бажанням;

Спосіб приготування:

Обсмажити овочі на сухій сковороді до легкого золотистого відтінку. Розділити курку на порційні шматки та промити під холодною водою. Залити курку холодною водою і довести до легкого закипання. Злити перший бульйон, промити каструлю та курку, залити чистою водою. Додати обсмажені овочі, спеції та часник. Повільно варити на маленькому вогні 1,5–2 години, знімаючи піну. Процідити бульйон через сито, вистелене марлею, повернути м’ясо і нарізані овочі у каструлю за бажанням. Додати сіль і спеції за смаком безпосередньо перед подачею.

Готовий бульйон виходить прозорий, з насиченим ароматом і золотистим кольором. Він стане чудовою основою для супів, соусів або просто як самостійна страва. Навчившись готувати його правильно, ви завжди будете впевнені у чистоті та смаку своєї кухні.