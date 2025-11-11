Ніякого мутного бульйону: прості секрети для прозорого і насиченого смаку (відео)
Бульйон виходить прозорим та наваристим
Насичений, прозорий і ароматний бульйон — основа будь-якої страви, від супів до соусів. Щоб приготувати його правильно, потрібно дотримуватися кількох простих секретів: вибрати якісну курку, уважно стежити за температурою та не пропустити момент зняття пінки.
Бульйон має бути не лише чистим, а й смачним та наваристим, і саме ці тонкощі роблять його ресторанним за смаком. Правильна технологія дозволяє отримати золотисту рідину без муті та осаду. Про це нам розповіли на Instagram-сторінці "she__ri".
Як приготувати ідеальний бульйон
Інгредієнти:
- курка домашня (стегна, ніжки, крильця) – 1,2 кг;
- вода – 3 л;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 2 зубки;
- сіль – за смаком;
- лавровий лист – 2 шт.;
- перець чорний горошком – 5–6 шт.;
- зелень (петрушка, кріп) – за бажанням;
Спосіб приготування:
- Обсмажити овочі на сухій сковороді до легкого золотистого відтінку.
- Розділити курку на порційні шматки та промити під холодною водою.
- Залити курку холодною водою і довести до легкого закипання.
- Злити перший бульйон, промити каструлю та курку, залити чистою водою.
- Додати обсмажені овочі, спеції та часник.
- Повільно варити на маленькому вогні 1,5–2 години, знімаючи піну.
- Процідити бульйон через сито, вистелене марлею, повернути м’ясо і нарізані овочі у каструлю за бажанням.
- Додати сіль і спеції за смаком безпосередньо перед подачею.
Готовий бульйон виходить прозорий, з насиченим ароматом і золотистим кольором. Він стане чудовою основою для супів, соусів або просто як самостійна страва. Навчившись готувати його правильно, ви завжди будете впевнені у чистоті та смаку своєї кухні.