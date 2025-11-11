Никакого мутного бульона: простые секреты для прозрачного и насыщенного вкуса (видео)
Бульон получается прозрачным и наваристым
Насыщенный, прозрачный и ароматный бульон – основа любого блюда, от супов до соусов. Чтобы приготовить его правильно, нужно придерживаться нескольких простых секретов: выбрать качественную курицу, внимательно следить за температурой и не упустить момент снятия пенки.
Бульон должен быть не только чистым, но и вкусным и наваристым, и именно эти тонкости делают его ресторанным по вкусу. Правильная технология позволяет получить золотистую жидкость без мути и осадка. Об этом нам рассказали на Instagram-странице "she__ri".
Как приготовить идеальный бульон
Ингредиенты:
- курица домашняя (бедра, ножки, крылышки) – 1,2 кг;
- вода – 3 л;
- лук репчатый – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- чеснок – 2 зубка;
- соль – по вкусу;
- лавровый лист – 2 шт.;
- перец черный горошком – 5–6 шт.;
- зелень (петрушка, укроп) – по желанию;
Способ приготовления:
- Обжарить овощи на сухой сковороде до лёгкого золотистого оттенка.
- Разделить курицу на порционные куски и промыть под холодной водой.
- Залить курицу холодной водой и довести до легкого закипания.
- Слить первый бульон, промыть кастрюлю и курицу, залить чистой водой.
- Добавить обжаренные овощи, специи и чеснок.
- Медленно варить на маленьком огне 1,5–2 часа, снимая пену.
- Процедить бульон через сито, выстланное марлей, вернуть мясо и нарезанные овощи в кастрюлю по желанию.
- Добавить соль и специи по вкусу прямо перед подачей.
Готовый бульон выходит прозрачный, с насыщенным ароматом и золотистым цветом. Он станет отличным основанием для супов, соусов или просто как самостоятельное блюдо. Научившись готовить его правильно, вы всегда будете уверены в чистоте и вкусе своей кухни.