Никакого мутного бульона: простые секреты для прозрачного и насыщенного вкуса (видео)

Бульон получается прозрачным и наваристым

Насыщенный, прозрачный и ароматный бульон – основа любого блюда, от супов до соусов. Чтобы приготовить его правильно, нужно придерживаться нескольких простых секретов: выбрать качественную курицу, внимательно следить за температурой и не упустить момент снятия пенки.

Бульон должен быть не только чистым, но и вкусным и наваристым, и именно эти тонкости делают его ресторанным по вкусу. Правильная технология позволяет получить золотистую жидкость без мути и осадка. Об этом нам рассказали на Instagram-странице "she__ri".

Как приготовить идеальный бульон

Ингредиенты:

курица домашняя (бедра, ножки, крылышки) – 1,2 кг;

вода – 3 л;

лук репчатый – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

чеснок – 2 зубка;

соль – по вкусу;

лавровый лист – 2 шт.;

перец черный горошком – 5–6 шт.;

зелень (петрушка, укроп) – по желанию;

Способ приготовления:

Обжарить овощи на сухой сковороде до лёгкого золотистого оттенка. Разделить курицу на порционные куски и промыть под холодной водой. Залить курицу холодной водой и довести до легкого закипания. Слить первый бульон, промыть кастрюлю и курицу, залить чистой водой. Добавить обжаренные овощи, специи и чеснок. Медленно варить на маленьком огне 1,5–2 часа, снимая пену. Процедить бульон через сито, выстланное марлей, вернуть мясо и нарезанные овощи в кастрюлю по желанию. Добавить соль и специи по вкусу прямо перед подачей.

Готовый бульон выходит прозрачный, с насыщенным ароматом и золотистым цветом. Он станет отличным основанием для супов, соусов или просто как самостоятельное блюдо. Научившись готовить его правильно, вы всегда будете уверены в чистоте и вкусе своей кухни.