Гості зметуть його зі столу: рецепт салату "Аншлаг" із крабовими паличками та грибами

Якщо хочете здивувати гостей новою стравою замість традиційних закусок приготуйте салат із крабовими паличками та смаженими печерицями

Салат із крабовими паличками та грибами "Аншлаг" стане гідною альтернативою традиційним закускам із куркою чи м’ясом. Він виходить дуже поживним та смачним. Готується цей салат дуже просто, а має святковий вигляд. Він підійде як для сімейної вечері, так і для новорічного чи будь-якого іншого застілля.

Рецептом салату поділилася фудблогерка vistovska_cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти

крабові палички — 250 г

шампіньйони — 300 г

цибуля — 2 шт.

яйця — 5 шт.

зелень

майонез, сіль, перець — на смак

Етапи приготування

Гриби нарізати пластинками та обсмажити на олії. Посолити. Додати до грибів нарізану півкільцями цибулю та смажити до золотистої скоринки. Крабові палички нарізати великими шматками навскіс. Відварені яйця нарізати скибками. Змішати всі продукти, заправити майонезом. Посолити й поперчити до свого смаку. Готовий салат прикрасити зеленню.

