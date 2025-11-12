Салат за п`ять хвилин, який здивує навіть гурманів: ніжний сир і крабові палички створюють вибух смаку (відео)
Читать на русском
Смачна та проста страва
Салат з крабовими паличками та помідорами – це класична закуска, яка буває різною: від простих шарів до витонченого салату "Квітка", де інгредієнти викладають у вигляді красивих пелюсток. Такі салати часто готують на свята, бо вони виглядають ефектно та апетитно.
Але сьогодні пропонуємо швидкий варіант, який можна приготувати всього за 5 хвилин, не жертвуючи смаком та оригінальністю. Він підійде як для повсякденного столу, так і для святкової подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".
Як приготувати салат з крабовими паличками та помідорами
Інгредієнти (на форму 24 см):
- кисломолочний сир – 320 г;
- сметана – 2-3 ст. л.;
- часник – 1-2 зубчика;
- крабові палички – 400 г;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- помідори – 4-5 шт.;
- кріп – невеликий пучок;
- сіль, перець – за смаком;
Спосіб приготування:
- Змішати кисломолочний сир зі сметаною, натертим часником, дрібно нарізаним кропом, сіллю та перцем. Викласти суміш першим шаром.
- Нарізати крабові палички та викласти другим шаром. Зробити зверху майонезну сіточку.
- Помідори нарізати маленькими кубиками та викласти третім шаром. Прикрасити за бажанням зеленою цибулею та додатковим майонезом.