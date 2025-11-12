Салат за п`ять хвилин, який здивує навіть гурманів: ніжний сир і крабові палички створюють вибух смаку (відео)

Смачна та проста страва

Салат з крабовими паличками та помідорами – це класична закуска, яка буває різною: від простих шарів до витонченого салату "Квітка", де інгредієнти викладають у вигляді красивих пелюсток. Такі салати часто готують на свята, бо вони виглядають ефектно та апетитно.

Але сьогодні пропонуємо швидкий варіант, який можна приготувати всього за 5 хвилин, не жертвуючи смаком та оригінальністю. Він підійде як для повсякденного столу, так і для святкової подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками та помідорами

Інгредієнти (на форму 24 см):

кисломолочний сир – 320 г;

сметана – 2-3 ст. л.;

часник – 1-2 зубчика;

крабові палички – 400 г;

майонез – 2-3 ст. л.;

помідори – 4-5 шт.;

кріп – невеликий пучок;

сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування: