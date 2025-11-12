Салат за п`ять хвилин, який здивує навіть гурманів: ніжний сир і крабові палички створюють вибух смаку (відео)

Рус

Салат за п`ять хвилин, який здивує навіть гурманів: ніжний сир і крабові палички створюють вибух смаку

Марія Швець
Салат з крабовими паличками та помідорами
Салат з крабовими паличками та помідорами

Смачна та проста страва

Салат з крабовими паличками та помідорами – це класична закуска, яка буває різною: від простих шарів до витонченого салату "Квітка", де інгредієнти викладають у вигляді красивих пелюсток. Такі салати часто готують на свята, бо вони виглядають ефектно та апетитно.

Але сьогодні пропонуємо швидкий варіант, який можна приготувати всього за 5 хвилин, не жертвуючи смаком та оригінальністю. Він підійде як для повсякденного столу, так і для святкової подачі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "zhuravlina_cooking".

Як приготувати салат з крабовими паличками та помідорами

Інгредієнти (на форму 24 см):

  • кисломолочний сир – 320 г;
  • сметана – 2-3 ст. л.;
  • часник – 1-2 зубчика;
  • крабові палички – 400 г;
  • майонез – 2-3 ст. л.;
  • помідори – 4-5 шт.;
  • кріп – невеликий пучок;
  • сіль, перець – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Змішати кисломолочний сир зі сметаною, натертим часником, дрібно нарізаним кропом, сіллю та перцем. Викласти суміш першим шаром.
  2. Нарізати крабові палички та викласти другим шаром. Зробити зверху майонезну сіточку.
  3. Помідори нарізати маленькими кубиками та викласти третім шаром. Прикрасити за бажанням зеленою цибулею та додатковим майонезом.
