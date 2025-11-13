Гости сметут его со стола: рецепт салата "Аншлаг" с крабовыми палочками и грибами

Если хотите удивить гостей новым блюдом вместо традиционных закусок, приготовьте салат с крабовыми палочками и жареными шампиньонами

Салат с крабовыми палочками и грибами "Аншлаг" станет достойной альтернативой традиционным закускам с курицей или мясом. Он получается очень питательным и вкусным. Готовится этот салат очень просто, а имеет праздничный вид. Он подойдет как для семейного ужина, так и для новогоднего или любого другого застолья.

Рецептом салата поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

крабовые палочки — 250 г

шампиньоны — 300 г

лук – 2 шт.

яйца – 5 шт.

зелень

майонез, соль, перец — по вкусу

Этапы приготовления

Грибы нарезать пластинками и обжарить на растительном масле. Посолить. Добавить к грибам нарезанный полукольцами лук и жарить до золотистости. Крабовые палочки нарезать крупными кусками наискось. Отварные яйца нарезать ломтиками. Смешать все продукты, заправить майонезом. Посолить и поперчить по своему вкусу. Готовый салат украсить зеленью.

