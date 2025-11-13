Укр

Гости сметут его со стола: рецепт салата "Аншлаг" с крабовыми палочками и грибами

Наталья Граковская
Салат "Аншлаг" заменит "Оливье" и "Шубу"
Салат "Аншлаг" заменит "Оливье" и "Шубу". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Если хотите удивить гостей новым блюдом вместо традиционных закусок, приготовьте салат с крабовыми палочками и жареными шампиньонами

Салат с крабовыми палочками и грибами "Аншлаг" станет достойной альтернативой традиционным закускам с курицей или мясом. Он получается очень питательным и вкусным. Готовится этот салат очень просто, а имеет праздничный вид. Он подойдет как для семейного ужина, так и для новогоднего или любого другого застолья.

Рецептом салата поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.

Ингредиенты

  • крабовые палочки — 250 г
  • шампиньоны — 300 г
  • лук – 2 шт.
  • яйца – 5 шт.
  • зелень
  • майонез, соль, перец — по вкусу

Этапы приготовления

  1. Грибы нарезать пластинками и обжарить на растительном масле. Посолить.
  2. Добавить к грибам нарезанный полукольцами лук и жарить до золотистости.
  3. Крабовые палочки нарезать крупными кусками наискось.
  4. Отварные яйца нарезать ломтиками.
  5. Смешать все продукты, заправить майонезом. Посолить и поперчить по своему вкусу.
  6. Готовый салат украсить зеленью.

