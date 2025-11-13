Гости сметут его со стола: рецепт салата "Аншлаг" с крабовыми палочками и грибами
Если хотите удивить гостей новым блюдом вместо традиционных закусок, приготовьте салат с крабовыми палочками и жареными шампиньонами
Салат с крабовыми палочками и грибами "Аншлаг" станет достойной альтернативой традиционным закускам с курицей или мясом. Он получается очень питательным и вкусным. Готовится этот салат очень просто, а имеет праздничный вид. Он подойдет как для семейного ужина, так и для новогоднего или любого другого застолья.
Рецептом салата поделилась фудблогер vistovska_cooking на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- крабовые палочки — 250 г
- шампиньоны — 300 г
- лук – 2 шт.
- яйца – 5 шт.
- зелень
- майонез, соль, перец — по вкусу
Этапы приготовления
- Грибы нарезать пластинками и обжарить на растительном масле. Посолить.
- Добавить к грибам нарезанный полукольцами лук и жарить до золотистости.
- Крабовые палочки нарезать крупными кусками наискось.
- Отварные яйца нарезать ломтиками.
- Смешать все продукты, заправить майонезом. Посолить и поперчить по своему вкусу.
- Готовый салат украсить зеленью.
