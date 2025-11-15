Не морквою єдиною: гарбуз а-ля "по-корейськи" стане вашим фаворитом (відео)

Вам сподобається цей рецепт

Гарбуз — один із найуніверсальніших осінніх овочів, який має безліч кулінарних варіацій: із нього готують каші, запіканки, крем-супи з вершками, соуси та навіть десерти. Завдяки своїй ніжній текстурі й природній солодкавості гарбуз чудово поєднується як з м’ясом, так і з бобовими, зокрема нутом.

Але сьогодні ми пропонуємо зовсім іншу, пікантну версію — гарбуз "по-корейськи", який за смаком не поступається класичним овочевим закускам. Ця страва готується швидко, з простих інгредієнтів, і стане чудовим доповненням до основних страв або смачним самостійним салатом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_cumak".

Як приготувати гарбуз по-корейськи

Інгредієнти:

гарбуз сирий — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

цукор — 2–3 ч. л. (за смаком);

яблучний оцет — 2–3 ч. л.;

олія — 3–4 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Натерти сирий гарбуз на корейській або звичайній тертці. Трохи підсолити та злегка відтиснути, щоб став м’якшим. Обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистості. Додати до гарбуза обсмажену цибулю, подрібнений часник, коріандр, цукор і оцет. Залити ще гарячою олією, ретельно перемішати. Залишити настоюватися 1–2 години, щоб гарбуз увібрав усі аромати.

Ароматний, з легкою гостринкою й приємною кислинкою — цей гарбуз "по-корейськи" стане справжньою окрасою вашого столу. Його можна подавати як закуску, салат або гарнір до м’яса — у будь-якому варіанті смак буде яскравим і незвичайним.