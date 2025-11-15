Не морквою єдиною: гарбуз а-ля "по-корейськи" стане вашим фаворитом (відео)
-
-
Гарбуз — один із найуніверсальніших осінніх овочів, який має безліч кулінарних варіацій: із нього готують каші, запіканки, крем-супи з вершками, соуси та навіть десерти. Завдяки своїй ніжній текстурі й природній солодкавості гарбуз чудово поєднується як з м’ясом, так і з бобовими, зокрема нутом.
Але сьогодні ми пропонуємо зовсім іншу, пікантну версію — гарбуз "по-корейськи", який за смаком не поступається класичним овочевим закускам. Ця страва готується швидко, з простих інгредієнтів, і стане чудовим доповненням до основних страв або смачним самостійним салатом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_cumak".
Як приготувати гарбуз по-корейськи
Інгредієнти:
- гарбуз сирий — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- цукор — 2–3 ч. л. (за смаком);
- яблучний оцет — 2–3 ч. л.;
- олія — 3–4 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Натерти сирий гарбуз на корейській або звичайній тертці.
- Трохи підсолити та злегка відтиснути, щоб став м’якшим.
- Обсмажити дрібно нарізану цибулю до золотистості.
- Додати до гарбуза обсмажену цибулю, подрібнений часник, коріандр, цукор і оцет.
- Залити ще гарячою олією, ретельно перемішати.
- Залишити настоюватися 1–2 години, щоб гарбуз увібрав усі аромати.
Ароматний, з легкою гостринкою й приємною кислинкою — цей гарбуз "по-корейськи" стане справжньою окрасою вашого столу. Його можна подавати як закуску, салат або гарнір до м’яса — у будь-якому варіанті смак буде яскравим і незвичайним.