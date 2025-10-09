Рус

Коли гарбуз стає шедевром: простий рецепт із нутом та вершками

Марія Швець
Проста та ситна страва
Готується швидко та просто

Гарбуз — яскравий і корисний овоч, який часто використовують для приготування гарнірів, супів та солодких страв, зокрема гарнірів з овочами та крупами. З нього готують запіканки, кекси, пюре та тушковані страви.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — запечений гарбуз із нутом та ароматними спеціями. Ця страва одночасно легка, ситна і неймовірно смачна, ідеально підходить для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати гарбуз з нутом

Інгредієнти:

  • гарбуз малий — 1 шт.;
  • копчена паприка — 2 г;
  • хмелі-сунелі — 2 г;
  • коріандр мелений — 2 г;
  • перець чорний — 1 г;
  • сіль — 1 г;
  • оливкова олія — 15 г;
  • часник — 10 г;
  • оливкова олія — 10 г;
  • спеції (паприка, хмелі-сунелі, коріандр) — по 1 г;
  • нут — 200 г;
  • вершки 15% — 100 г;
  • лимонний фреш — 10 г;
  • рукола — 50 г;
  • авокадо — за бажанням для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. Очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати кубиками;
  2. Змішати гарбуз із 15 г оливкової олії, паприкою, хмелі-сунелі, коріандром, чорним перцем та сіллю;
  3. Викласти гарбуз на деко та запікати при 180°C близько 20 хвилин до м’якості;
  4. Тим часом змішати нут із 10 г оливкової олії, подрібненим часником, спеціями, вершками та лимонним соком;
  5. Додати нут до запеченого гарбуза і ще раз запікати 10 хвилин;
  6. Подавати гарячим, прикрасивши руколою та скибочками авокадо.
