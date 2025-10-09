Коли гарбуз стає шедевром: простий рецепт із нутом та вершками

Готується швидко та просто

Гарбуз — яскравий і корисний овоч, який часто використовують для приготування гарнірів, супів та солодких страв, зокрема гарнірів з овочами та крупами. З нього готують запіканки, кекси, пюре та тушковані страви.

Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — запечений гарбуз із нутом та ароматними спеціями. Ця страва одночасно легка, ситна і неймовірно смачна, ідеально підходить для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".

Як приготувати гарбуз з нутом

Інгредієнти:

гарбуз малий — 1 шт.;

копчена паприка — 2 г;

хмелі-сунелі — 2 г;

коріандр мелений — 2 г;

перець чорний — 1 г;

сіль — 1 г;

оливкова олія — 15 г;

часник — 10 г;

оливкова олія — 10 г;

спеції (паприка, хмелі-сунелі, коріандр) — по 1 г;

нут — 200 г;

вершки 15% — 100 г;

лимонний фреш — 10 г;

рукола — 50 г;

авокадо — за бажанням для прикраси.

Спосіб приготування: