Коли гарбуз стає шедевром: простий рецепт із нутом та вершками
-
-
Гарбуз — яскравий і корисний овоч, який часто використовують для приготування гарнірів, супів та солодких страв, зокрема гарнірів з овочами та крупами. З нього готують запіканки, кекси, пюре та тушковані страви.
Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — запечений гарбуз із нутом та ароматними спеціями. Ця страва одночасно легка, ситна і неймовірно смачна, ідеально підходить для обіду чи вечері. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "hectorjimenezbravo".
Як приготувати гарбуз з нутом
Інгредієнти:
- гарбуз малий — 1 шт.;
- копчена паприка — 2 г;
- хмелі-сунелі — 2 г;
- коріандр мелений — 2 г;
- перець чорний — 1 г;
- сіль — 1 г;
- оливкова олія — 15 г;
- часник — 10 г;
- оливкова олія — 10 г;
- спеції (паприка, хмелі-сунелі, коріандр) — по 1 г;
- нут — 200 г;
- вершки 15% — 100 г;
- лимонний фреш — 10 г;
- рукола — 50 г;
- авокадо — за бажанням для прикраси.
Спосіб приготування:
- Очистити гарбуз від шкірки та насіння, нарізати кубиками;
- Змішати гарбуз із 15 г оливкової олії, паприкою, хмелі-сунелі, коріандром, чорним перцем та сіллю;
- Викласти гарбуз на деко та запікати при 180°C близько 20 хвилин до м’якості;
- Тим часом змішати нут із 10 г оливкової олії, подрібненим часником, спеціями, вершками та лимонним соком;
- Додати нут до запеченого гарбуза і ще раз запікати 10 хвилин;
- Подавати гарячим, прикрасивши руколою та скибочками авокадо.