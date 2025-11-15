Не морковью единой: тыква а-ля "по-корейски" станет вашим фаворитом (видео)
Вам понравится этот рецепт
Тыква — одна из самых универсальных осенних овощей, которая имеет множество кулинарных вариаций: из нее готовят каши, запеканки, крем-супы со сливками, соусы и даже десерты. Благодаря своей нежной текстуре и природной сладости тыква прекрасно сочетается как с мясом, так и с бобовыми, в частности нутом.
Но сегодня мы предлагаем совсем другую, пикантную версию — тыкву "по-корейски", которая по вкусу не уступает классическим овощным закускам. Это блюдо готовится быстро, из простых ингредиентов, и станет отличным дополнением к основным блюдам или вкусным самостоятельным салатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_cumak".
Как приготовить тыкву по-корейски
Ингредиенты:
- тыква сырая — 500 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- кориандр молотый – 1 ч. л.;
- сахар – 2–3 ч. л. (по вкусу);
- яблочный уксус — 2-3 ч. л.;
- масло — 3-4 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Натереть сырую тыкву на корейской или обычной терке.
- Чуть-чуть подсолить и слегка отжать, чтобы стал мягче.
- Обжарить мелко нарезанный лук до золотистости.
- Добавить к тыкве обжаренный лук, измельченный чеснок, кориандр, сахар и уксус.
- Залить горячим маслом, тщательно перемешать.
- Оставить настаиваться 1–2 часа, чтобы тыква впитала все ароматы.
Ароматная, с легкой стрижкой и приятной кислинкой — эта тыква "по-корейски" станет настоящим украшением вашего стола. Его можно подавать как закуску, салат или гарнир к мясу – в любом варианте вкус будет ярким и необычным.