Не морковью единой: тыква а-ля "по-корейски" станет вашим фаворитом (видео)

Тыква — одна из самых универсальных осенних овощей, которая имеет множество кулинарных вариаций: из нее готовят каши, запеканки, крем-супы со сливками, соусы и даже десерты. Благодаря своей нежной текстуре и природной сладости тыква прекрасно сочетается как с мясом, так и с бобовыми, в частности нутом.

Но сегодня мы предлагаем совсем другую, пикантную версию — тыкву "по-корейски", которая по вкусу не уступает классическим овощным закускам. Это блюдо готовится быстро, из простых ингредиентов, и станет отличным дополнением к основным блюдам или вкусным самостоятельным салатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_cumak".

Как приготовить тыкву по-корейски

Ингредиенты:

тыква сырая — 500 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

кориандр молотый – 1 ч. л.;

сахар – 2–3 ч. л. (по вкусу);

яблочный уксус — 2-3 ч. л.;

масло — 3-4 ст. л.;

соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Натереть сырую тыкву на корейской или обычной терке. Чуть-чуть подсолить и слегка отжать, чтобы стал мягче. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистости. Добавить к тыкве обжаренный лук, измельченный чеснок, кориандр, сахар и уксус. Залить горячим маслом, тщательно перемешать. Оставить настаиваться 1–2 часа, чтобы тыква впитала все ароматы.

Ароматная, с легкой стрижкой и приятной кислинкой — эта тыква "по-корейски" станет настоящим украшением вашего стола. Его можно подавать как закуску, салат или гарнир к мясу – в любом варианте вкус будет ярким и необычным.