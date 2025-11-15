Укр

Не морковью единой: тыква а-ля "по-корейски" станет вашим фаворитом (видео)

Мария Швец
Тыква по-корейски
Тыква по-корейски. Фото instagram.com

Тыква — одна из самых универсальных осенних овощей, которая имеет множество кулинарных вариаций: из нее готовят каши, запеканки, крем-супы со сливками, соусы и даже десерты. Благодаря своей нежной текстуре и природной сладости тыква прекрасно сочетается как с мясом, так и с бобовыми, в частности нутом.

Но сегодня мы предлагаем совсем другую, пикантную версию — тыкву "по-корейски", которая по вкусу не уступает классическим овощным закускам. Это блюдо готовится быстро, из простых ингредиентов, и станет отличным дополнением к основным блюдам или вкусным самостоятельным салатом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_cumak".

Как приготовить тыкву по-корейски

Ингредиенты:

  • тыква сырая — 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • кориандр молотый – 1 ч. л.;
  • сахар – 2–3 ч. л. (по вкусу);
  • яблочный уксус — 2-3 ч. л.;
  • масло — 3-4 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Натереть сырую тыкву на корейской или обычной терке.
  2. Чуть-чуть подсолить и слегка отжать, чтобы стал мягче.
  3. Обжарить мелко нарезанный лук до золотистости.
  4. Добавить к тыкве обжаренный лук, измельченный чеснок, кориандр, сахар и уксус.
  5. Залить горячим маслом, тщательно перемешать.
  6. Оставить настаиваться 1–2 часа, чтобы тыква впитала все ароматы.

Ароматная, с легкой стрижкой и приятной кислинкой — эта тыква "по-корейски" станет настоящим украшением вашего стола. Его можно подавать как закуску, салат или гарнир к мясу – в любом варианте вкус будет ярким и необычным.

