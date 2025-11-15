Шарлотка з мандаринами: цей пиріг з'їдять ще до того, як він остигне
Ідеальний зимовий пиріг, який замінить будь-який торт
За класичним рецептом шарлотка готується з яблуками, але пізньої осені та взимку цей пиріг можна готувати з мандаринами. Соковиті часточки мандаринів додають випічці освіжаючу нотку, легку кислинку та неймовірний цитрусовий аромат.
Рецептом мандаринової шарлотки поділилася фудблогерка iriska_dimitrova. Попри те, що цей пиріг дуже простий, його можна буде приготувати навіть на зимові свята.
Інгредієнти
- 6 мандаринів
- 4 яйця
- 1/4 ч л солі
- 250 г цукру
- 10 г ванільного цукру
- 250 г борошна
- 10 г розпушувача
- цукрова пудра
Етапи приготування
- Яйця збиваємо з сіллю, цукром і ванільним цукром до пишної білої маси.
- Борошно просіюємо з розпушувачем і в декілька етапів додаємо до яєчної маси, обережно замішуючи тісто.
- Форму для випікання вистилаємо пергаментом. Дно посипаємо цукром і викладаємо нарізані мандарини.
- Заливаємо тістом і розрівнюємо. Випікаємо 40 хвилин за температури 180 градусів.
- Залишаємо ще на 30 хвилин у вимкненій духовці, не відкриваючи дверцята.
- Готову шарлотку посипаємо цукровою пудрою.