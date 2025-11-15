Рус

Шарлотка з мандаринами: цей пиріг з'їдять ще до того, як він остигне

Наталя Граковська
Пиріг з мандаринами
Пиріг з мандаринами. Фото Скріншот YouTube

Ідеальний зимовий пиріг, який замінить будь-який торт

За класичним рецептом шарлотка готується з яблуками, але пізньої осені та взимку цей пиріг можна готувати з мандаринами. Соковиті часточки мандаринів додають випічці освіжаючу нотку, легку кислинку та неймовірний цитрусовий аромат.

Рецептом мандаринової шарлотки поділилася фудблогерка iriska_dimitrova. Попри те, що цей пиріг дуже простий, його можна буде приготувати навіть на зимові свята.

Інгредієнти

  • 6 мандаринів
  • 4 яйця
  • 1/4 ч л солі
  • 250 г цукру
  • 10 г ванільного цукру
  • 250 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • цукрова пудра

Етапи приготування

  1. Яйця збиваємо з сіллю, цукром і ванільним цукром до пишної білої маси.
  2. Борошно просіюємо з розпушувачем і в декілька етапів додаємо до яєчної маси, обережно замішуючи тісто.
  3. Форму для випікання вистилаємо пергаментом. Дно посипаємо цукром і викладаємо нарізані мандарини.
  4. Заливаємо тістом і розрівнюємо. Випікаємо 40 хвилин за температури 180 градусів.
  5. Залишаємо ще на 30 хвилин у вимкненій духовці, не відкриваючи дверцята.
  6. Готову шарлотку посипаємо цукровою пудрою.
