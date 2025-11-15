Шарлотка з мандаринами: цей пиріг з'їдять ще до того, як він остигне

Ідеальний зимовий пиріг, який замінить будь-який торт

За класичним рецептом шарлотка готується з яблуками, але пізньої осені та взимку цей пиріг можна готувати з мандаринами. Соковиті часточки мандаринів додають випічці освіжаючу нотку, легку кислинку та неймовірний цитрусовий аромат.

Рецептом мандаринової шарлотки поділилася фудблогерка iriska_dimitrova. Попри те, що цей пиріг дуже простий, його можна буде приготувати навіть на зимові свята.

Інгредієнти

6 мандаринів

4 яйця

1/4 ч л солі

250 г цукру

10 г ванільного цукру

250 г борошна

10 г розпушувача

цукрова пудра

Етапи приготування