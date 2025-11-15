Шарлотка с мандаринами: этот пирог съедят еще до того, как он остынет

Идеальный зимний пирог, который заменит любой торт

По классическому рецепту шарлотка готовится с яблоками, но поздней осенью и зимой этот пирог можно готовить с мандаринами. Сочные дольки мандаринов придают выпечке освежающую нотку, легкую кислинку и невероятный цитрусовый аромат.

Рецептом мандариновой шарлотки поделилась фудблогерка iriska_dimitrova. Несмотря на то, что этот пирог очень простой, его можно будет приготовить даже на зимние праздники.

Ингредиенты

6 мандаринов

4 яйца

1/4 ч.л. соли

250 г сахара

10 г ванильного сахара

250 г муки

10 г разрыхлителя

сахарная пудра

Этапы приготовления