Шарлотка с мандаринами: этот пирог съедят еще до того, как он остынет
-
-
Идеальный зимний пирог, который заменит любой торт
По классическому рецепту шарлотка готовится с яблоками, но поздней осенью и зимой этот пирог можно готовить с мандаринами. Сочные дольки мандаринов придают выпечке освежающую нотку, легкую кислинку и невероятный цитрусовый аромат.
Рецептом мандариновой шарлотки поделилась фудблогерка iriska_dimitrova. Несмотря на то, что этот пирог очень простой, его можно будет приготовить даже на зимние праздники.
Ингредиенты
- 6 мандаринов
- 4 яйца
- 1/4 ч.л. соли
- 250 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 250 г муки
- 10 г разрыхлителя
- сахарная пудра
Этапы приготовления
- Яйца взбиваем с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной белой массы.
- Муку просеиваем с разрыхлителем и в несколько этапов добавляем к яичной массе, осторожно замешивая тесто.
- Форму для выпечки выстилаем пергаментом. Дно посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные мандарины.
- Заливаем тестом и разравниваем. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
- Оставляем еще на 30 минут в выключенной духовке, не открывая дверцу.
- Готовую шарлотку посыпаем сахарной пудрой.