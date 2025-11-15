Укр

Шарлотка с мандаринами: этот пирог съедят еще до того, как он остынет

Наталья Граковская
Пирог с мандаринами
Пирог с мандаринами. Фото Скриншот YouTube

Идеальный зимний пирог, который заменит любой торт

По классическому рецепту шарлотка готовится с яблоками, но поздней осенью и зимой этот пирог можно готовить с мандаринами. Сочные дольки мандаринов придают выпечке освежающую нотку, легкую кислинку и невероятный цитрусовый аромат.

Рецептом мандариновой шарлотки поделилась фудблогерка iriska_dimitrova. Несмотря на то, что этот пирог очень простой, его можно будет приготовить даже на зимние праздники.

Ингредиенты

  • 6 мандаринов
  • 4 яйца
  • 1/4 ч.л. соли
  • 250 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 250 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • сахарная пудра

Этапы приготовления

  1. Яйца взбиваем с солью, сахаром и ванильным сахаром до пышной белой массы.
  2. Муку просеиваем с разрыхлителем и в несколько этапов добавляем к яичной массе, осторожно замешивая тесто.
  3. Форму для выпечки выстилаем пергаментом. Дно посыпаем сахаром и выкладываем нарезанные мандарины.
  4. Заливаем тестом и разравниваем. Выпекаем 40 минут при температуре 180 градусов.
  5. Оставляем еще на 30 минут в выключенной духовке, не открывая дверцу.
  6. Готовую шарлотку посыпаем сахарной пудрой.
