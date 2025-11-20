Овоч, що здивує смаком: ви забудете, що не любили броколі (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 986
Смачний та корисний гарнір
Броколі — це хрумкий і корисний овоч, який активно використовують у кулінарії. З нього готують супи, салати, запіканки, а також смачні закуски, наприклад, броколі у клярі. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — броколі в ароматному маринаді, який робить овоч насиченим, соковитим і підходить як для самостійної страви, так і для гарніру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko".
Як приготувати броколі у маринаді
Інгредієнти:
- броколі — 1 шт.;
- олія — 5 ст. л;
- соєвий соус — 3 ст. л;
- сік апельсину — 1 шт.;
- часник — 2 зуб.;
- кунжут — 1 ст. л;
Спосіб приготування:
- Розділити броколі на суцвіття і відварити 1-2 хв у підсоленій воді.
- У мисці змішати олію, соєвий соус, апельсиновий сік, подрібнений часник і кунжут для маринаду.
- Діставши гарячі суцвіття, залити їх маринадом.
- Дати постояти 10 хвилин або залишити на ніч для більш насиченого смаку.
Маринована броколі виходить ароматною, хрумкою і надзвичайно смачною — ідеально підходить як для швидкої вечері, так і для святкового столу.