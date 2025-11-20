Овоч, що здивує смаком: ви забудете, що не любили броколі (відео)

Смачний та корисний гарнір

Броколі — це хрумкий і корисний овоч, який активно використовують у кулінарії. З нього готують супи, салати, запіканки, а також смачні закуски, наприклад, броколі у клярі. Але сьогодні ми пропонуємо трохи інший варіант — броколі в ароматному маринаді, який робить овоч насиченим, соковитим і підходить як для самостійної страви, так і для гарніру. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати броколі у маринаді

Інгредієнти:

броколі — 1 шт.;

олія — 5 ст. л;

соєвий соус — 3 ст. л;

сік апельсину — 1 шт.;

часник — 2 зуб.;

кунжут — 1 ст. л;

Спосіб приготування:

Розділити броколі на суцвіття і відварити 1-2 хв у підсоленій воді. У мисці змішати олію, соєвий соус, апельсиновий сік, подрібнений часник і кунжут для маринаду. Діставши гарячі суцвіття, залити їх маринадом. Дати постояти 10 хвилин або залишити на ніч для більш насиченого смаку.

Маринована броколі виходить ароматною, хрумкою і надзвичайно смачною — ідеально підходить як для швидкої вечері, так і для святкового столу.