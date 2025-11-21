Карпачо з хурми, хамону і крем-сиру: проста закуска, яка здивує ресторанним смаком (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Хурма — яскравий, солодкий і надзвичайно корисний фрукт, який давно посів своє місце в осінньо-зимовій кухні.
З неї готують смузі, соуси, салати, випічку та навіть шоколадний десерт без додавання цукру — густий, ніжний і дуже ароматний. У кулінарії хурма цінується за свою здатність поєднуватися з найрізноманітнішими продуктами — від молочних до м’ясних. Але сьогодні ми пропонуємо використати її у вишуканій закусці, яка підкорює простотою та смаком — карпачо з хурми з хамоном та крем-сиром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "she__ri".
Як приготувати карпачо з хурми, хамону і крем-сиру
Інгредієнти:
- хурма стигла — 1 шт.;
- хамон — 80 г;
- козиний крем-сир — 100 г;
- вершки — 2 ст. л.;
- базилік — 1 жменька;
- цедра лимона — 1 ч. л.;
- зелена олія — 1 ч. л.;
Спосіб приготування:
- Підготувати хурму, нарізавши її тонкими рівними слайсами та виклавши колом на тарілку.
- Змішати крем-сир із вершками, подрібненим базиліком та цедрою лимона до однорідної текстури.
- Додати зелену олію до сирної маси та акуратно викласти її в центр композиції.
- Розташувати скибки хамона поверх хурми, формуючи легкі хвилі.
- Прикрасити страву базиліком і, за бажання, додатковою цедрою лимона.