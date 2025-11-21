Карпачо з хурми, хамону і крем-сиру: проста закуска, яка здивує ресторанним смаком (відео)

Хурма — яскравий, солодкий і надзвичайно корисний фрукт, який давно посів своє місце в осінньо-зимовій кухні.

З неї готують смузі, соуси, салати, випічку та навіть шоколадний десерт без додавання цукру — густий, ніжний і дуже ароматний. У кулінарії хурма цінується за свою здатність поєднуватися з найрізноманітнішими продуктами — від молочних до м’ясних. Але сьогодні ми пропонуємо використати її у вишуканій закусці, яка підкорює простотою та смаком — карпачо з хурми з хамоном та крем-сиром. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "she__ri".

Як приготувати карпачо з хурми, хамону і крем-сиру

Інгредієнти:

хурма стигла — 1 шт.;

хамон — 80 г;

козиний крем-сир — 100 г;

вершки — 2 ст. л.;

базилік — 1 жменька;

цедра лимона — 1 ч. л.;

зелена олія — 1 ч. л.;

Спосіб приготування: