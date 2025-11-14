Шоколадна салямі без духовки: італійська класика за 10 хвилин (відео)

Десерти — це солодкі страви, які радують смак і піднімають настрій.

Вони бувають різні: пироги, муси, торти, печиво, а також легкі варіанти, як лінивий пиріг з сиром та ягодами. Деякі десерти потребують випікання, інші — готуються без духовки і за лічені хвилини. Сьогодні пропонуємо приготувати шоколадну салямі — простий, швидкий і неймовірно смачний десерт, який ідеально підійде для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати шоколадну салямі

Інгредієнти:

шоколад чорний — 120 г;

вершкове масло — 30 г;

вершки жирні — 60 мл;

печиво (будь-яке) — 120 г;

горішки смажені — 50 г;

сухофрукти — 100 г;

Спосіб приготування:

Підготувати печиво, подрібнити його на крихту. Залити сухофрукти окропом, обсушити паперовим рушником, при потребі нарізати. Подрібнені горішки змішати з печивом та сухофруктами. Нагріти вершки, додати вершкове масло та шоколад, розтопити до однорідності. З'єднати шоколадну масу із сухими інгредієнтами та ретельно перемішати. Викласти масу на харчову плівку, сформувати рулет і загорнути кінці. Помістити рулет у холодильник на 3–4 години до стабілізації. За бажанням обсипати цукровою пудрою або какао перед подачею.

Шоколадна салямі виходить ніжною, ароматною і яскравою на смак. Вона не потребує випікання і легко готується навіть із дітьми. Цей десерт прекрасно підходить як для сімейного чаювання, так і для святкового столу. Достатньо дотримуватися простих кроків — і смачний результат гарантовано.