Шоколадна салямі без духовки: італійська класика за 10 хвилин (відео)
Десерти — це солодкі страви, які радують смак і піднімають настрій.
Вони бувають різні: пироги, муси, торти, печиво, а також легкі варіанти, як лінивий пиріг з сиром та ягодами. Деякі десерти потребують випікання, інші — готуються без духовки і за лічені хвилини. Сьогодні пропонуємо приготувати шоколадну салямі — простий, швидкий і неймовірно смачний десерт, який ідеально підійде для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати шоколадну салямі
Інгредієнти:
- шоколад чорний — 120 г;
- вершкове масло — 30 г;
- вершки жирні — 60 мл;
- печиво (будь-яке) — 120 г;
- горішки смажені — 50 г;
- сухофрукти — 100 г;
Спосіб приготування:
- Підготувати печиво, подрібнити його на крихту.
- Залити сухофрукти окропом, обсушити паперовим рушником, при потребі нарізати.
- Подрібнені горішки змішати з печивом та сухофруктами.
- Нагріти вершки, додати вершкове масло та шоколад, розтопити до однорідності.
- З'єднати шоколадну масу із сухими інгредієнтами та ретельно перемішати.
- Викласти масу на харчову плівку, сформувати рулет і загорнути кінці.
- Помістити рулет у холодильник на 3–4 години до стабілізації.
- За бажанням обсипати цукровою пудрою або какао перед подачею.
Шоколадна салямі виходить ніжною, ароматною і яскравою на смак. Вона не потребує випікання і легко готується навіть із дітьми. Цей десерт прекрасно підходить як для сімейного чаювання, так і для святкового столу. Достатньо дотримуватися простих кроків — і смачний результат гарантовано.