Шоколадна салямі без духовки: італійська класика за 10 хвилин (відео)

Марія Швець
Шоколадна ковбаса
Шоколадна ковбаса. Фото instagram.com

Десерти — це солодкі страви, які радують смак і піднімають настрій.

Вони бувають різні: пироги, муси, торти, печиво, а також легкі варіанти, як лінивий пиріг з сиром та ягодами. Деякі десерти потребують випікання, інші — готуються без духовки і за лічені хвилини. Сьогодні пропонуємо приготувати шоколадну салямі — простий, швидкий і неймовірно смачний десерт, який ідеально підійде для сімейного чаювання. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати шоколадну салямі

Інгредієнти:

  • шоколад чорний — 120 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • вершки жирні — 60 мл;
  • печиво (будь-яке) — 120 г;
  • горішки смажені — 50 г;
  • сухофрукти — 100 г;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати печиво, подрібнити його на крихту.
  2. Залити сухофрукти окропом, обсушити паперовим рушником, при потребі нарізати.
  3. Подрібнені горішки змішати з печивом та сухофруктами.
  4. Нагріти вершки, додати вершкове масло та шоколад, розтопити до однорідності.
  5. З'єднати шоколадну масу із сухими інгредієнтами та ретельно перемішати.
  6. Викласти масу на харчову плівку, сформувати рулет і загорнути кінці.
  7. Помістити рулет у холодильник на 3–4 години до стабілізації.
  8. За бажанням обсипати цукровою пудрою або какао перед подачею.

Шоколадна салямі виходить ніжною, ароматною і яскравою на смак. Вона не потребує випікання і легко готується навіть із дітьми. Цей десерт прекрасно підходить як для сімейного чаювання, так і для святкового столу. Достатньо дотримуватися простих кроків — і смачний результат гарантовано.

