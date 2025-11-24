Рус

Капустяні мафіни на перекус: ніжні, як пиріжки, але без зайвого тіста

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мафіни з капусти
Мафіни з капусти. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Приготуйте мафіни з капусти, щоб зробити своє меню більш різноманітним

Якщо ви любите пиріжки з капустою, але не маєте часу їх готувати, спробуйте капустяні мафіни за цим рецептом. За смаком вони дуже нагадують пиріжки, але насправді в них менше тіста і більше соковитої овочевої начинки. Мафіни з капусти виходять ніжними всередині і з хрусткою апетитною скоринкою зверху.

Завдяки зручній формі, ці мафіни ідеально підходять, щоб взяти їх із собою на перекус на роботу, у дорогу чи дітям до школи. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі VALENTSMAK.

Інгредієнти

  • Капуста свіжа 1 кг
  • Морква 2 шт.
  • Кабачок 1 шт.
  • Яйця 2-3 шт.
  • Борошно вівсяне 4 ст.л.
  • Сухарі панірувальні
  • Олія рослинна для змащування форми
  • Сир Грана падано 3 ст.л.
  • Сіль та чорний перець мелений на смак.

Як приготувати капустяні мафіни

  1. Овочі тоненько нарізати. Посолити та поперчити на смак, перемішати. Дати трохи часу, щоб виділився овочевий сік та злити його.
  2. Додати яйця, борошно та ретельно перемішати.
  3. Дно форми змастити олією та посипати панірувальними сухарями.
  4. Рівномірно викласти овочеву масу у форми.
  5. Змішати сир з сухарями. Утвореною крихтою посипати мафіни.
  6. Запікати при температурі 170°С 40-50 хвилин.
Теги:
#мафіни #Капуста #Випічка