Капустяні мафіни на перекус: ніжні, як пиріжки, але без зайвого тіста

Приготуйте мафіни з капусти, щоб зробити своє меню більш різноманітним

Якщо ви любите пиріжки з капустою, але не маєте часу їх готувати, спробуйте капустяні мафіни за цим рецептом. За смаком вони дуже нагадують пиріжки, але насправді в них менше тіста і більше соковитої овочевої начинки. Мафіни з капусти виходять ніжними всередині і з хрусткою апетитною скоринкою зверху.

Завдяки зручній формі, ці мафіни ідеально підходять, щоб взяти їх із собою на перекус на роботу, у дорогу чи дітям до школи. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі VALENTSMAK.

Інгредієнти

Капуста свіжа 1 кг

Морква 2 шт.

Кабачок 1 шт.

Яйця 2-3 шт.

Борошно вівсяне 4 ст.л.

Сухарі панірувальні

Олія рослинна для змащування форми

Сир Грана падано 3 ст.л.

Сіль та чорний перець мелений на смак.

Як приготувати капустяні мафіни