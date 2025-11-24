Капустяні мафіни на перекус: ніжні, як пиріжки, але без зайвого тіста
Приготуйте мафіни з капусти, щоб зробити своє меню більш різноманітним
Якщо ви любите пиріжки з капустою, але не маєте часу їх готувати, спробуйте капустяні мафіни за цим рецептом. За смаком вони дуже нагадують пиріжки, але насправді в них менше тіста і більше соковитої овочевої начинки. Мафіни з капусти виходять ніжними всередині і з хрусткою апетитною скоринкою зверху.
Завдяки зручній формі, ці мафіни ідеально підходять, щоб взяти їх із собою на перекус на роботу, у дорогу чи дітям до школи. Рецептом страви поділилися на YouTube-каналі VALENTSMAK.
Інгредієнти
- Капуста свіжа 1 кг
- Морква 2 шт.
- Кабачок 1 шт.
- Яйця 2-3 шт.
- Борошно вівсяне 4 ст.л.
- Сухарі панірувальні
- Олія рослинна для змащування форми
- Сир Грана падано 3 ст.л.
- Сіль та чорний перець мелений на смак.
Як приготувати капустяні мафіни
- Овочі тоненько нарізати. Посолити та поперчити на смак, перемішати. Дати трохи часу, щоб виділився овочевий сік та злити його.
- Додати яйця, борошно та ретельно перемішати.
- Дно форми змастити олією та посипати панірувальними сухарями.
- Рівномірно викласти овочеву масу у форми.
- Змішати сир з сухарями. Утвореною крихтою посипати мафіни.
- Запікати при температурі 170°С 40-50 хвилин.