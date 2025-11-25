Зелений смузі із селерою: у такому вигляді цей овоч стане вашим улюбленим (відео)

Смачна та поживна страва

Селера — це ароматний та універсальний овоч, який додає свіжості багатьом стравам. З неї готують салати, супи, корисні перекуси, а також популярну селеру по-корейськи з пікантним смаком. Завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів селера є частим інгредієнтом у корисних напоях та детокс-смузі. Але сьогодні ми пропонуємо простий і свіжий варіант — зелений смузі з селерою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати смузі з селерою

Інгредієнти:

зелене яблуко — 1 шт.;

ківі — 1 шт.;

стебло селери — 1 шт.;

вода — 150 мл;

Спосіб приготування:

Порізати яблуко та стебло селери, ківі очистити від шкірки. Викласти підготовлені інгредієнти в блендер та додати воду. Збити до однорідної консистенції.

Такий смузі має свіжий, яскравий смак і чудово тонізує завдяки поєднанню фруктів та селери. Напій добре підходить для ранкового заряду енергією або легкого перекусу протягом дня. Готується він за хвилини, а користь від нього — максимальна. Смачного та корисного відновлення.