Зелений смузі із селерою: у такому вигляді цей овоч стане вашим улюбленим (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Смачна та поживна страва
Селера — це ароматний та універсальний овоч, який додає свіжості багатьом стравам. З неї готують салати, супи, корисні перекуси, а також популярну селеру по-корейськи з пікантним смаком. Завдяки високому вмісту вітамінів і мінералів селера є частим інгредієнтом у корисних напоях та детокс-смузі. Але сьогодні ми пропонуємо простий і свіжий варіант — зелений смузі з селерою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати смузі з селерою
Інгредієнти:
- зелене яблуко — 1 шт.;
- ківі — 1 шт.;
- стебло селери — 1 шт.;
- вода — 150 мл;
Спосіб приготування:
- Порізати яблуко та стебло селери, ківі очистити від шкірки.
- Викласти підготовлені інгредієнти в блендер та додати воду.
- Збити до однорідної консистенції.
Такий смузі має свіжий, яскравий смак і чудово тонізує завдяки поєднанню фруктів та селери. Напій добре підходить для ранкового заряду енергією або легкого перекусу протягом дня. Готується він за хвилини, а користь від нього — максимальна. Смачного та корисного відновлення.