Зеленый смузи с сельдереем: в таком виде этот овощ станет вашим любимым (видео)

Вкусное и питательное блюдо

Сельдерей – это ароматный и универсальный овощ, который придает свежести многим блюдам. Из нее готовят салаты, супы, полезные перекусы, а также популярный сельдерей по-корейски с пикантным вкусом. Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов сельдерей является частым ингредиентом в полезных напитках и детокс-полосе. Но сегодня мы предлагаем простой и свежий вариант – зеленый полосе с сельдереем. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить смузи с сельдереем

Ингредиенты:

зеленое яблоко – 1 шт.;

киви – 1 шт.;

стебель сельдерея – 1 шт.;

вода — 150 мл;

Способ приготовления:

Порезать яблоко и стебель сельдерея, киви очистить от кожуры. Выложить подготовленные ингредиенты в блендер и добавить воду. Сбить до однородной консистенции.

Такая смузи имеет свежий, яркий вкус и прекрасно тонизирует благодаря сочетанию фруктов и сельдерея. Напиток хорошо подходит для утреннего заряда энергией или легкого перекуса в течение дня. Готовится он через минуты, а польза от него — максимальная. Вкусное и полезное восстановление.