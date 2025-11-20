Салат з тунцем змусить забути про всі закуски: рецепт святкової страви

Цей рибний салат готується в рази швидше за традиційні закуски

Коли на святковому столі з'являється гарний листковий салат, гості одразу тягнуться за ложками. Однією з таких закусок можна назвати "Мімозу". Але якщо хочеться здивувати близьких чимось новим, спробуйте приготувати цей ніжний салат із тунцем, яйцями та огірком. Збирається він швидко, за рахунок огірка та маринованої цибулі виходить соковитим, а завдяки яскравим шарам виглядає дуже апетитно.

Рецептом цього ефектного і дуже смачного салату поділилася кулінарний блогер Ольга Матвій. За її словами, консервований тунець можна замінити будь-якою іншою рибною консервою, смак страви не погіршиться.

Інгредієнти

Цибуля 1 шт.

Яйця 5 шт.

Огірок 1 шт.

Тунець консервований 150-200 г

Сир твердий 150 г

Майонез до смаку

Сіль, перець, паприка

Вода 50 мл

Оцет 9% 50 мл

Етапи приготування

Цибулю наріжте дуже дрібними кубиками та залийте маринадом із рівних частин води й оцту. Залиште маринуватися на 15-20 хвилин. Відварені яйця натріть на великій тертці та викладіть на дно роз'ємної форми. Посоліть, додайте паприки. Перемішайте яйця прямо у формі та розрівняйте. Змастіть шар майонезом. Рибну консерву розімніть виделкою. Викладіть рибу другим шаром поверх майонезу та розрівняйте. З маринованої цибулі злийте рідину. Викладіть її третім шаром і розрівняйте. Натріть на великій тертці один свіжий огірок. Викладіть поверх цибулі, поперчіть, змастіть невеликою кількістю майонезу. Натріть будь-який твердий сир і викладіть його завершальним шаром.

Салат можна подавати на стіл відразу після приготування або попередньо його охолодивши. Перед подачею не забудьте зняти форму.