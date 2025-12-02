Рус

Коли дім пахне Різдвом: рецепт пряників за лічені хвилини (відео)

Марія Швець
Різдвяні пряники
Різдвяні пряники. Фото instagram.com

Різдво — це особлива атмосфера тепла, спецій, домашнього затишку й очікування дива.

Саме в ці дні господині наповнюють оселі ароматами випічки, готуючи традиційні солодощі, серед яких почесне місце займає різдвяний штолен. Його випікають заздалегідь, щоб тісто встигло настоятися і ввібрати смак сухофруктів та прянощів. Але сьогодні ми пропонуємо швидку й простішу альтернативу — різдвяні пряники, які готуються за лічені хвилини, а пахнуть справжнім святом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "adri_kaaaa".

Як приготувати різдвяні пряники

Інгредієнти:

  • борошно — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 1 дрібка;
  • вершкове масло — 70 г;
  • мед — 2 ст. л.;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Розтопити вершкове масло та змішати його з медом.
  2. У мисці з’єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач.
  3. Додати до сухих інгредієнтів яйце та масляно-медову суміш.
  4. Замісити м’яке однорідне тісто.
  5. Загорнути тісто в плівку та охолодити в холодильнику 30 хвилин.
  6. Розкачати тісто та вирізати пряники формочками.
  7. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом.
  8. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 8–10 хвилин до легкого рум’янцю.

Ці пряники стануть швидким способом створити різдвяний настрій навіть у найзавантаженіші дні. Вони мають м’яку текстуру, насичений аромат меду й нагадують про домашнє тепло та традиції. Така випічка підходить і для родинного чаювання, і як святковий подарунок. Простий рецепт доводить, що магія Різдва починається з духовки.

