Коли дім пахне Різдвом: рецепт пряників за лічені хвилини (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Різдво — це особлива атмосфера тепла, спецій, домашнього затишку й очікування дива.
Саме в ці дні господині наповнюють оселі ароматами випічки, готуючи традиційні солодощі, серед яких почесне місце займає різдвяний штолен. Його випікають заздалегідь, щоб тісто встигло настоятися і ввібрати смак сухофруктів та прянощів. Але сьогодні ми пропонуємо швидку й простішу альтернативу — різдвяні пряники, які готуються за лічені хвилини, а пахнуть справжнім святом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "adri_kaaaa".
Як приготувати різдвяні пряники
Інгредієнти:
- борошно — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 100 г;
- сіль — 1 дрібка;
- вершкове масло — 70 г;
- мед — 2 ст. л.;
- розпушувач — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розтопити вершкове масло та змішати його з медом.
- У мисці з’єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач.
- Додати до сухих інгредієнтів яйце та масляно-медову суміш.
- Замісити м’яке однорідне тісто.
- Загорнути тісто в плівку та охолодити в холодильнику 30 хвилин.
- Розкачати тісто та вирізати пряники формочками.
- Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом.
- Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 8–10 хвилин до легкого рум’янцю.
Ці пряники стануть швидким способом створити різдвяний настрій навіть у найзавантаженіші дні. Вони мають м’яку текстуру, насичений аромат меду й нагадують про домашнє тепло та традиції. Така випічка підходить і для родинного чаювання, і як святковий подарунок. Простий рецепт доводить, що магія Різдва починається з духовки.