Коли дім пахне Різдвом: рецепт пряників за лічені хвилини (відео)

Різдво — це особлива атмосфера тепла, спецій, домашнього затишку й очікування дива.

Саме в ці дні господині наповнюють оселі ароматами випічки, готуючи традиційні солодощі, серед яких почесне місце займає різдвяний штолен. Його випікають заздалегідь, щоб тісто встигло настоятися і ввібрати смак сухофруктів та прянощів. Але сьогодні ми пропонуємо швидку й простішу альтернативу — різдвяні пряники, які готуються за лічені хвилини, а пахнуть справжнім святом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "adri_kaaaa".

Як приготувати різдвяні пряники

Інгредієнти:

борошно — 250 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 100 г;

сіль — 1 дрібка;

вершкове масло — 70 г;

мед — 2 ст. л.;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Розтопити вершкове масло та змішати його з медом. У мисці з’єднати борошно, цукор, сіль і розпушувач. Додати до сухих інгредієнтів яйце та масляно-медову суміш. Замісити м’яке однорідне тісто. Загорнути тісто в плівку та охолодити в холодильнику 30 хвилин. Розкачати тісто та вирізати пряники формочками. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 8–10 хвилин до легкого рум’янцю.

Ці пряники стануть швидким способом створити різдвяний настрій навіть у найзавантаженіші дні. Вони мають м’яку текстуру, насичений аромат меду й нагадують про домашнє тепло та традиції. Така випічка підходить і для родинного чаювання, і як святковий подарунок. Простий рецепт доводить, що магія Різдва починається з духовки.