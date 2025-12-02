Святкова альтернатива набридлим класикам: рецепт салату "Гранатовий браслет" (відео)

Смачна та яскрава страва

На новорічний стіл господині традиційно готують перевірені роками салати, серед яких часто можна побачити й салат "Новорічний каприз". Проте святкове меню щороку хочеться урізноманітнити чимось новим, яскравим і справді ефектним. Саме тому дедалі більшої популярності набувають страви, які не лише смачні, а й мають розкішний вигляд. Але сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на салат "Гранатовий браслет" — страву, яка здатна стати головною прикрасою новорічного столу. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_pro.food".

Як приготувати салат "Гранатовий браслет"

Інгредієнти:

картопля варена – 3 середні;

цибуля синя – 1 шт;

куряча грудинка – 1 шт;

яйця варені – 2 шт;

морква варена – 1 шт;

буряк варений – 1 шт;

гранат – 1 шт;

майонез – 200 г;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

Відварити курячу грудинку в підсоленій воді до готовності, охолодити та подрібнити дрібними кубиками. Відварені овочі та яйця очистити й натерти окремо на крупній тертці. Цибулю дрібно нарізати та за бажанням ошпарити окропом, щоб прибрати гіркоту. На велику пласку тарілку поставити склянку, навколо неї викладати салат шарами у формі кільця. Викласти першим шаром картоплю, промазати майонезом. Додати куряче філе та знову змастити майонезом. Викласти шар цибулі, потім яйця та змастити майонезом. Додати моркву, нанести тонкий шар майонезу. Викласти буряк і добре змастити майонезом. Зернами граната щільно покрити всю поверхню салату. Обережно витягнути склянку з центру та поставити салат у холодильник на 1–2 години для просочення.

Салат "Гранатовий браслет" поєднує в собі насичений смак і вражаючий зовнішній вигляд. Він ідеально підходить для святкового столу, коли хочеться справити враження без зайвих кулінарних складнощів. Поєднання ніжного м’яса, солодкого буряка та соковитого граната робить цю страву справжнім гастрономічним акцентом вечора. Саме такі рецепти здатні створювати відчуття свята навіть у найпростішому меню.