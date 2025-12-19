Для нежного картофельного пюре нужен один ингредиент, и это не молоко

Замените молоко другим продуктом, чтобы получить нежное и однородное картофельное пюре

Картофельное пюре любят за универсальность и простоту приготовления. Но на практике даже проверенный рецепт не всегда дает желаемый результат и пюре получается слишком плотным или с клейкой структурой.

Оказывается, нежной консистенции катофельного пюре можно добиться, если не добавлять в него молоко, а заменить его на бульон. Таким советом поделились "Добрі новини".

Как приготовить воздушное пюре из картофеля — лайфхак

Если заменить молоко и сливки на мясной бульон, вкус пюре будет более насыщенным, а по констистенции оно будет легким, шелковистым. Еще один плюс — бульон отлично сочетается со специями, поэтому вкус пюре можно сделать более ярким и интересным, добавив необычные приправы.

Для приготовления идеального пюре понадобится:

Кратофель 1 кг

Куриный бульон 200 мл

Растительное масло 2 ст. л.

Соль по вкусу

Черный молотый перец по вкусу

Этапы приготовления:

Картофель очистить и нарезать на четвертинки. Варите картофель в воде до готовности. Слейте воду и оставьте картофель, чтобы немного остыл. Добавьте специи и соль, а после — мясной бульон, но не весь сразу. Разомните картофель с помощью толкушки. При необходимости добавьте бульон, чтобы получить желаемую консистенцию.

Напоминм, что некоторые кулинары советуют сразу варить картофель на пюре в бульоне.