Для нежного картофельного пюре нужен один ингредиент, и это не молоко
Замените молоко другим продуктом, чтобы получить нежное и однородное картофельное пюре
Картофельное пюре любят за универсальность и простоту приготовления. Но на практике даже проверенный рецепт не всегда дает желаемый результат и пюре получается слишком плотным или с клейкой структурой.
Оказывается, нежной консистенции катофельного пюре можно добиться, если не добавлять в него молоко, а заменить его на бульон. Таким советом поделились "Добрі новини".
Как приготовить воздушное пюре из картофеля — лайфхак
Если заменить молоко и сливки на мясной бульон, вкус пюре будет более насыщенным, а по констистенции оно будет легким, шелковистым. Еще один плюс — бульон отлично сочетается со специями, поэтому вкус пюре можно сделать более ярким и интересным, добавив необычные приправы.
Для приготовления идеального пюре понадобится:
- Кратофель 1 кг
- Куриный бульон 200 мл
- Растительное масло 2 ст. л.
- Соль по вкусу
- Черный молотый перец по вкусу
Этапы приготовления:
- Картофель очистить и нарезать на четвертинки.
- Варите картофель в воде до готовности.
- Слейте воду и оставьте картофель, чтобы немного остыл.
- Добавьте специи и соль, а после — мясной бульон, но не весь сразу.
- Разомните картофель с помощью толкушки. При необходимости добавьте бульон, чтобы получить желаемую консистенцию.
Напоминм, что некоторые кулинары советуют сразу варить картофель на пюре в бульоне.