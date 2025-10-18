Для ідеального пюре потрібен один інгредієнт: що додати у воду при варінні картоплі

Секрет смачного пюре криється не в олії чи спеціях

Картопляне пюре готують і в домашніх кухнях, і в ресторанах високої кухні. У кожного кухаря, чи то професіонал, чи любитель, є свої секрети, як зробити пюре ідеальним. Хтось додає більше масла, хтось експериментує зі спеціями, а хтось використовує особливі техніки збивання. Але все це роблять вже після того, як картопля зварена.

Існує одна хитрість, яка дозволяє зробити картопляне пюре ароматним та насиченим, не ускладнюючи процес, пише Express.

Лайфхак: як приготувати ідеальне картопляне пюре

Щоб картопляне пюре вийшло по-справжньому смачним, замість води для варіння використовуйте курячий бульйон. Цей простий інгредієнт додасть картоплі насиченого аромату та смаку. В результаті ви отримаєте пюре, яке не буде прісним.

Інгредієнти (на 2-3 порції):

4–5 картоплин

75 г солоного вершкового масла

50 мл молока

2 кубики курячого бульйону, розведених у 500 мл води

Спосіб приготування:

Очистьте картоплю і наріжте її кружечками товщиною близько 1 см. Це забезпечить рівномірне приготування. Розчиніть два кубики курячого бульйону у воді. Дайте бульйону трохи охолонути перед тим, як додати картоплю, щоб він готувався рівномірно. Сіль додавати не потрібно. Додайте картоплю в бульйон і доведіть до слабкого кипіння. Варіть на повільному вогні близько 23 хвилин, не дозволяйте картоплі сильно кипіти. Перевірте готовність, проткнувши картоплю ножем — він повинен легко зісковзувати. Злийте бульйон і залиште картоплю в каструлі, накривши кухонним рушником, на 3-5 хвилин. Розтопіть вершкове масло, змішайте з молоком і влийте в картоплю. Розімніть картоплю за допомогою товкача. Для більш кремової текстури можна пропустити картоплю через сито.

