Такая картошка затмит любой гарнир: не жареная и не вареная, а съедают до крошки (видео)

Так картофель можно готовить каждый день и на праздники

Даже в пост можно легко питаться разнообразно и вкусно. Мы уже делились рецептом бюджетных котлет без мяса, а теперь предлагаем еще один простой вариант — картофель, который получается ароматным, румяным и с хрустящей корочкой.

Кулинарная блогерша Лилия Цвет показала, как приготовить это блюдо без лишних хлопот и дорогих ингредиентов. Это максимально простой и бюджетный рецепт, по которому картофель получается особенно аппетитным и вкусным.

Ингредиенты

картофель — 6 шт

чеснок — 3 зубчика

масло – 2 ст. л.

соль — щепотка

перец — по вкусу

прованские травы – 1 ч. л

Этапы приготовления

Картошку хорошо моем. По желанию ее можно почистить, но с тонкой кожурой она получается еще вкуснее. Каждую картофелину надрезаем не дорезая до конца, чтобы низ оставался целым и держал форму. Чеснок очищаем и нарезаем тонкими пластинками. Из фольги формируем небольшие "лодочки" и выкладываем в них картофель. В каждый надрез равномерно вставляем кусочки чеснока. Кулинарной кисточкой щедро смазываем картофель растительным маслом, солим, перчим и добавляем любимые специи. Отправляем в духовку, разогретую до 180–200 °C, примерно на час.

Приготовленный по этому рецепту картофель получается ароматным, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежной серединкой. Так его можно готовить на обед или ужин, но так же уместно картошка "гармошкой" будет смотреться и на праздничном столе. Ее можно подавать самостоятельно или как гарнир – например, к запеченной рыбе.