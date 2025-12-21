Такая картошка затмит любой гарнир: не жареная и не вареная, а съедают до крошки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 950
Так картофель можно готовить каждый день и на праздники
Даже в пост можно легко питаться разнообразно и вкусно. Мы уже делились рецептом бюджетных котлет без мяса, а теперь предлагаем еще один простой вариант — картофель, который получается ароматным, румяным и с хрустящей корочкой.
Кулинарная блогерша Лилия Цвет показала, как приготовить это блюдо без лишних хлопот и дорогих ингредиентов. Это максимально простой и бюджетный рецепт, по которому картофель получается особенно аппетитным и вкусным.
Ингредиенты
- картофель — 6 шт
- чеснок — 3 зубчика
- масло – 2 ст. л.
- соль — щепотка
- перец — по вкусу
- прованские травы – 1 ч. л
Этапы приготовления
- Картошку хорошо моем. По желанию ее можно почистить, но с тонкой кожурой она получается еще вкуснее. Каждую картофелину надрезаем не дорезая до конца, чтобы низ оставался целым и держал форму.
- Чеснок очищаем и нарезаем тонкими пластинками. Из фольги формируем небольшие "лодочки" и выкладываем в них картофель. В каждый надрез равномерно вставляем кусочки чеснока.
- Кулинарной кисточкой щедро смазываем картофель растительным маслом, солим, перчим и добавляем любимые специи. Отправляем в духовку, разогретую до 180–200 °C, примерно на час.
Приготовленный по этому рецепту картофель получается ароматным, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи и нежной серединкой. Так его можно готовить на обед или ужин, но так же уместно картошка "гармошкой" будет смотреться и на праздничном столе. Ее можно подавать самостоятельно или как гарнир – например, к запеченной рыбе.