В какую воду класть яйца для варки: профессионалы дали четкий ответ

От выбранного способа варки зависит вкус яиц

Вареные яйца используются в рецептах множества салатов и других блюд. Кажется, что приготовить их очень просто. Но именно вокруг этого базового процесса чаще всего возникают споры: отправлять яйца сразу в кипяток или начинать варить в холодной воде? От выбранного способа напрямую зависит, какой будет консистенция желтка и белка, а также то, насколько легко снимется скорлупа.

Вместе с гастрономическим порталом kukbuk.pl расскажем, какой способ варки яиц считается самым лучшим.

В какую воду класть яйца для варки — советы поваров

Профессионалы сходятся во мнении, что яйца нужно класть в холодную воду и постепенно доводить ее до кипения. Особенно важно так делать, если яйца только что достали из холодильника. Такой подход позволяет лучше контролировать процесс и избежать распространенных ошибок.

Почему яйца лучше начинать варить в холодной воде

скорлупа реже трескается, так как яйцо нагревается постепенно;

белок и желток готовятся равномерно;

удобнее отсчитывать время варки с момента закипания;

готовые яйца выглядят аккуратно и легче очищаются.

Когда можно класть яйца в кипящую воду

Метод с опусканием яиц сразу в горячую воду тоже используют, но чаще всего на профессиональных кухнях. Он подходит в случаях, когда:

яйца заранее прогреты до комнатной температуры;

необходимо добиться строго заданной консистенции желтка;

есть опыт и подходящий инвентарь, например шумовка для аккуратного погружения.

Для повседневного приготовления дома этот вариант менее удобен и требует сноровки.

Как сварить яйца правильно — пошаговая инструкция

Уложите яйца в кастрюлю одним слоем. Залейте холодной водой так, чтобы она покрывала их примерно на 3 см. Поставьте кастрюлю на средний огонь. После закипания уменьшите нагрев и варите от 4 до 9 минут — в зависимости от желаемой степени готовности. Сразу после варки переложите яйца в холодную воду, чтобы остановить приготовление и упростить очистку скорлупы.

