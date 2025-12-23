Укр

Рождественская кутья с секретным ингредиентом: такое блюдо вы еще не пробовали (видео)

Мария Швец
Кутья с апельсиновой цедрой и мороженой клубникой
Кутья с апельсиновой цедрой и мороженой клубникой. Фото instagram.com

Вкусное и оригинальное блюдо

Украинцы традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно присутствует кутья – символ изобилия, здоровья и семейного уюта. Это блюдо из крупы, меда, мака и сухофруктов, которое является главным на праздничном столе. Сегодня мы предлагаем немного нетрадиционную версию – кутью с клубникой и цитрусовым акцентом, которая придает свежесть и легкий фруктовый аромат. Такой вариант понравится тем, кто хочет совмещать классическую традицию с оригинальными вкусами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить кутью с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

  • крупа (спельта, пшеница или смесь "К Рождеству") – 400–500 г;
  • мак – 80–100 г;
  • мед – 100–200 г;
  • кипяток – 300 мл;
  • цедра апельсина – 1 шт.;
  • сок апельсина – 1 шт.;
  • изюм белый – 50 г;
  • изюм темный – 50 г;
  • сушеная клюква – 50–100 г;
  • курага темная – 50 г;
  • курага света – 50 г;
  • орехи (миндаль, фундук, грецкие) – 200 г;
  • замороженная клубника – 300 г;

Способ приготовления:

  1. Крупу промыть, залить водой согласно инструкции на упаковке и сварить до готовности.
  2. Мак залить кипятком, дать набухнуть, сцедить воду и перетереть с 1 ст. л. меда.
  3. Орехи и сухофрукты обдать кипятком, промыть холодной водой и измельчить.
  4. Клубнику нарезать небольшими кусочками.
  5. В сотейнике смешать мед, кипяток, цедру и сок апельсина.
  6. Соединить крупу, мак, орехи, сухофрукты и клубнику, залить медовой смесью и перемешать до однородности.

Кутью подавать охлажденной или комнатной температуры. Для праздничной подачи можно украсить сверху ягодами клубники, цедрой апельсина или несколькими орехами. Она отлично сочетается с другими традиционными блюдами Сочельника и горячим чаем или компотом.

Эта кутья сочетает классические традиции со свежим и неожиданным вкусом клубники и цитрусовых. Она станет настоящим украшением праздничного стола и порадует всю семью нежностью, ароматом и оригинальностью.

