Рождественская кутья с секретным ингредиентом: такое блюдо вы еще не пробовали (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вкусное и оригинальное блюдо
Украинцы традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно присутствует кутья – символ изобилия, здоровья и семейного уюта. Это блюдо из крупы, меда, мака и сухофруктов, которое является главным на праздничном столе. Сегодня мы предлагаем немного нетрадиционную версию – кутью с клубникой и цитрусовым акцентом, которая придает свежесть и легкий фруктовый аромат. Такой вариант понравится тем, кто хочет совмещать классическую традицию с оригинальными вкусами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".
Как приготовить кутью с апельсиновой цедрой
Ингредиенты:
- крупа (спельта, пшеница или смесь "К Рождеству") – 400–500 г;
- мак – 80–100 г;
- мед – 100–200 г;
- кипяток – 300 мл;
- цедра апельсина – 1 шт.;
- сок апельсина – 1 шт.;
- изюм белый – 50 г;
- изюм темный – 50 г;
- сушеная клюква – 50–100 г;
- курага темная – 50 г;
- курага света – 50 г;
- орехи (миндаль, фундук, грецкие) – 200 г;
- замороженная клубника – 300 г;
Способ приготовления:
- Крупу промыть, залить водой согласно инструкции на упаковке и сварить до готовности.
- Мак залить кипятком, дать набухнуть, сцедить воду и перетереть с 1 ст. л. меда.
- Орехи и сухофрукты обдать кипятком, промыть холодной водой и измельчить.
- Клубнику нарезать небольшими кусочками.
- В сотейнике смешать мед, кипяток, цедру и сок апельсина.
- Соединить крупу, мак, орехи, сухофрукты и клубнику, залить медовой смесью и перемешать до однородности.
Кутью подавать охлажденной или комнатной температуры. Для праздничной подачи можно украсить сверху ягодами клубники, цедрой апельсина или несколькими орехами. Она отлично сочетается с другими традиционными блюдами Сочельника и горячим чаем или компотом.
Эта кутья сочетает классические традиции со свежим и неожиданным вкусом клубники и цитрусовых. Она станет настоящим украшением праздничного стола и порадует всю семью нежностью, ароматом и оригинальностью.