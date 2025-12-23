Рождественская кутья с секретным ингредиентом: такое блюдо вы еще не пробовали (видео)

Вкусное и оригинальное блюдо

Украинцы традиционно на Святвечер готовят 12 постных блюд, среди которых обязательно присутствует кутья – символ изобилия, здоровья и семейного уюта. Это блюдо из крупы, меда, мака и сухофруктов, которое является главным на праздничном столе. Сегодня мы предлагаем немного нетрадиционную версию – кутью с клубникой и цитрусовым акцентом, которая придает свежесть и легкий фруктовый аромат. Такой вариант понравится тем, кто хочет совмещать классическую традицию с оригинальными вкусами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria.matrokhina".

Как приготовить кутью с апельсиновой цедрой

Ингредиенты:

крупа (спельта, пшеница или смесь "К Рождеству") – 400–500 г;

мак – 80–100 г;

мед – 100–200 г;

кипяток – 300 мл;

цедра апельсина – 1 шт.;

сок апельсина – 1 шт.;

изюм белый – 50 г;

изюм темный – 50 г;

сушеная клюква – 50–100 г;

курага темная – 50 г;

курага света – 50 г;

орехи (миндаль, фундук, грецкие) – 200 г;

замороженная клубника – 300 г;

Способ приготовления:

Крупу промыть, залить водой согласно инструкции на упаковке и сварить до готовности. Мак залить кипятком, дать набухнуть, сцедить воду и перетереть с 1 ст. л. меда. Орехи и сухофрукты обдать кипятком, промыть холодной водой и измельчить. Клубнику нарезать небольшими кусочками. В сотейнике смешать мед, кипяток, цедру и сок апельсина. Соединить крупу, мак, орехи, сухофрукты и клубнику, залить медовой смесью и перемешать до однородности.

Кутью подавать охлажденной или комнатной температуры. Для праздничной подачи можно украсить сверху ягодами клубники, цедрой апельсина или несколькими орехами. Она отлично сочетается с другими традиционными блюдами Сочельника и горячим чаем или компотом.

Эта кутья сочетает классические традиции со свежим и неожиданным вкусом клубники и цитрусовых. Она станет настоящим украшением праздничного стола и порадует всю семью нежностью, ароматом и оригинальностью.