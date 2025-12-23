Ароматный узвар на Сочельник: рецепт, который стоит сохранить (видео)

Узвар следует приготовить заранее

На рождественские праздники принято готовить много традиционных блюд. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить кутью, а еще одним обязательным элементом Сочельника является ароматный узвар. Этот напиток подают отдельно или вместе с кутьей.

Своим способом приготовления узвара поделился на YouTube-канале кулинарный блогер Mil Alexx. Он советует варить напиток заранее, примерно за сутки до подачи, ведь так узвар успевает настояться, приобретает глубокий вкус и насыщенный фруктовый аромат.

Ингредиенты

Яблоки сушеные — 4 горсти

Сушеная груша — 1 горсть

Копченый чернослив — 1 горсть

Мед — по вкусу

По желанию можно добавить совсем немного ягод: чернику, вишню, изюм или курагу.

Этапы приготовления

Тщательно промойте все ингредиенты в проточной воде, чтобы очистить их от пыли и мелкого мусора. Грязную воду обязательно слейте. Залейте чистую сушку свежей водой (4 л) и поставьте на огонь. Доведите до кипения. Можно проварить еще несколько минут после закипания, а затем выключите огонь. Дайте напитку немного остыть перед тем, как добавлять подсластитель (это поможет сохранить полезные свойства меда). Добавьте натуральный мед по вкусу: 1 ложка — для умеренно сладкого узвара, 2 ложки — если любите сладкий напиток. Хорошо размешайте до полного растворения. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте узвар настаиваться минимум на 12 часов.

