Ароматный узвар на Сочельник: рецепт, который стоит сохранить (видео)
Узвар следует приготовить заранее
На рождественские праздники принято готовить много традиционных блюд. Раньше мы уже рассказывали, как приготовить кутью, а еще одним обязательным элементом Сочельника является ароматный узвар. Этот напиток подают отдельно или вместе с кутьей.
Своим способом приготовления узвара поделился на YouTube-канале кулинарный блогер Mil Alexx. Он советует варить напиток заранее, примерно за сутки до подачи, ведь так узвар успевает настояться, приобретает глубокий вкус и насыщенный фруктовый аромат.
Ингредиенты
- Яблоки сушеные — 4 горсти
- Сушеная груша — 1 горсть
- Копченый чернослив — 1 горсть
- Мед — по вкусу
- По желанию можно добавить совсем немного ягод: чернику, вишню, изюм или курагу.
Этапы приготовления
- Тщательно промойте все ингредиенты в проточной воде, чтобы очистить их от пыли и мелкого мусора. Грязную воду обязательно слейте.
- Залейте чистую сушку свежей водой (4 л) и поставьте на огонь. Доведите до кипения. Можно проварить еще несколько минут после закипания, а затем выключите огонь.
- Дайте напитку немного остыть перед тем, как добавлять подсластитель (это поможет сохранить полезные свойства меда).
- Добавьте натуральный мед по вкусу: 1 ложка — для умеренно сладкого узвара, 2 ложки — если любите сладкий напиток. Хорошо размешайте до полного растворения.
- Накройте кастрюлю крышкой и оставьте узвар настаиваться минимум на 12 часов.
