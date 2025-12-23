Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Святвечер

На столе в Святвечер должно быть обязательно 12 постных блюд

Святая вечеря — одна из древнейших и самых почитаемых украинских традиций, предшествующая Рождеству. Согласно обычаю, в Святвечер на столе должно быть двенадцать постных блюд. По одной из самых распространенных версий, это число символизирует двенадцать апостолов Иисуса Христа.

Святвечер приходится на 24 декабря. В течение дня верующие соблюдают последний день поста и готовятся к великому празднику. По традиции взрослым не разрешается садиться за стол до появления на небе первой звезды. Только после этого семья собирается вместе за праздничным ужином, на котором обязательно должны быть кутья и компот. На Святвечер не едят мясо, молочные продукты и яйца, но разрешается рыба.

"Телеграф" рассказывает, какие главные блюда следует приготовить на Святвечер.

Кутья

Кутья – самое важное блюдо Святвечера. С нее традиционно начинали праздничную трапезу. Традиционно её готовят из пшеницы с добавлением сухофруктов, мёда, изюма, орехов. Мы делились с вами рецептом кутьи с финиками.

Кутья – самое главное из 12 блюд

Узвар

Узвар считается вторым по значению блюдом после кутьи. Он символизирует новую жизнь и рождение, дарованное человеку Богом. Напиток готовится из сушеных фруктов на чистой воде. Для сладости и символизма в узвар обязательно добавляли мед.

Постный борщ

Неотъемлемой частью Святвечера является постный борщ. Раньше его варили из овощей и заранее заготовленного свекольного кваса. Именно он придавал блюду насыщенный темно-красный цвет.

Борщ на Сочельник должен быть постным

Капустняк

Еще одно традиционное блюдо – капустняк из квашеной капусты. Это блюдо символизирует простоту, выносливость и единство вокруг Иисуса Христа.

Карачун, калач или хлеб

Хлеб на столе в Святвечер олицетворяет смерть и воскресение. Наши предки объясняли это тем, что зерно сначала попадает в землю и "умирает", а со временем прорастает и дает новую жизнь.

Рыба

Рыба является обязательным постным блюдом в Святвечер. На праздничный стол можно приготовить запеченного карпа, рыбу с грибами и овощами, маринованную сельдь или заливную рыбу. Главное — без использования молочных продуктов или яиц.

Фасоль и горох

Эти блюда символизируют возрождение и весну. Также они олицетворяют единство семьи, собравшейся вместе за рождественским столом.

Голубцы с пшеном

Еще одно традиционное блюдо на Святвечер. Отварное пшено смешивается с пассерованным луком и морковью, зеленью, специями, заворачивается в подготовленные капустные листья и тушится в соусе из томатной пасты, воды и овощей до готовности.

Грибы

Грибы можно подавать в разных вариантах. Например — сварить из них ароматную юшку.

Пампухи

Сочельник трудно представить без пампухов. Их считали символом праведников, уверовавших во Христа и получивших вечную жизнь. Для простых людей пампухи означали счастье, радость и достаток в доме.

Вареники

Вареники издавна ассоциировались с сытостью и благополучием. Самыми популярными начинками были картофель с луком или грибами, тушеная капуста, вишни или сухофрукты.

Каша

Каша символизировала единение рода и его продолжение. Она также олицетворяла плодородную землю, добрый урожай, плодовитость скота и трудолюбие хозяина, поэтому обязательно входила в список двенадцати постных блюд.