Не "Шуба" та не "Крабовий": рецепт святкового салату "Карнавал" (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Буряк та крабові палички несподівано вдало поєднуються у цьому святковому салаті
Салати з буряком давно стали класикою святкового столу — досить згадати популярну "Шубу". Крабовий салат теж міцно зайняв місце серед улюблених страв на урочистостях. У рецепті цього салату "Карнавал" вдало об'єднуються смаки буряка та крабових паличок. Соус із часником та ковбасний сир додають пікантності цій закусці.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі ВІКА -Прості рецепти. Цей салат виглядає дуже апетитно та ошатно, а тому підходить для святкових застіль з будь-якого приводу.
Інгредієнти
- Крабові палички — 250 г
- Сир ковбасний — 150 г
- Яйця варені — 3-5 шт.
- Буряк запечений — 2 середніх
- Часник — 2-3 зубчики
- Майонез — 7-8 ст.л.
- Зелена цибуля — для прикраси
Етапи приготування
- Для соусу з'єднати майонез із подрібненим часником.
- Перший шар — дрібно нарізані крабові палички. Щедро змастити майонезом із часником.
- Другий шар — натерті яйця. Злегка промазати соусом.
- Третій шар — половина ковбасного сиру, натертого на великій тертці. Злегка змазати соусом.
- Четвертий шар — натертий на великій тертці буряк. Промазати майонезом.
- Зверху — сир, що залишився, натертий на дрібній тертці.