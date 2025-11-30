Рус

Не "Шуба" та не "Крабовий": рецепт святкового салату "Карнавал" (відео)

Наталя Граковська
Салат "Карнавал" із буряка та крабових паличок
Салат "Карнавал" із буряка та крабових паличок. Фото Скріншот YouTube

Буряк та крабові палички несподівано вдало поєднуються у цьому святковому салаті

Салати з буряком давно стали класикою святкового столу — досить згадати популярну "Шубу". Крабовий салат теж міцно зайняв місце серед улюблених страв на урочистостях. У рецепті цього салату "Карнавал" вдало об'єднуються смаки буряка та крабових паличок. Соус із часником та ковбасний сир додають пікантності цій закусці.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі ВІКА -Прості рецепти. Цей салат виглядає дуже апетитно та ошатно, а тому підходить для святкових застіль з будь-якого приводу.

Інгредієнти

  • Крабові палички — 250 г
  • Сир ковбасний — 150 г
  • Яйця варені — 3-5 шт.
  • Буряк запечений — 2 середніх
  • Часник — 2-3 зубчики
  • Майонез — 7-8 ст.л.
  • Зелена цибуля — для прикраси

Етапи приготування

  1. Для соусу з'єднати майонез із подрібненим часником.
  2. Перший шар — дрібно нарізані крабові палички. Щедро змастити майонезом із часником.
  3. Другий шар — натерті яйця. Злегка промазати соусом.
  4. Третій шар — половина ковбасного сиру, натертого на великій тертці. Злегка змазати соусом.
  5. Четвертий шар — натертий на великій тертці буряк. Промазати майонезом.
  6. Зверху — сир, що залишився, натертий на дрібній тертці.
#Рецепти #Салат #Закуска #Новорічний стіл #Новорічні рецепти