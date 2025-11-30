Не "Шуба" та не "Крабовий": рецепт святкового салату "Карнавал" (відео)

Буряк та крабові палички несподівано вдало поєднуються у цьому святковому салаті

Салати з буряком давно стали класикою святкового столу — досить згадати популярну "Шубу". Крабовий салат теж міцно зайняв місце серед улюблених страв на урочистостях. У рецепті цього салату "Карнавал" вдало об'єднуються смаки буряка та крабових паличок. Соус із часником та ковбасний сир додають пікантності цій закусці.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі ВІКА -Прості рецепти. Цей салат виглядає дуже апетитно та ошатно, а тому підходить для святкових застіль з будь-якого приводу.

Інгредієнти

Крабові палички — 250 г

Сир ковбасний — 150 г

Яйця варені — 3-5 шт.

Буряк запечений — 2 середніх

Часник — 2-3 зубчики

Майонез — 7-8 ст.л.

Зелена цибуля — для прикраси

Етапи приготування