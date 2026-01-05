Салат из свеклы "Нежность": простой рецепт с неожиданным сочетанием (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот салат не зря получил свое название – он буквально тает во рту
Самым популярным салатом со свеклой является "Шуба" и ее разные вариации. Но с этим овощем можно готовить другие вкусные закуски. Яркий тому пример – салат "Нежность". В нем свекла сочетается с яйцами, сыром и соленым огурцом.
Рецептом блюда поделилась блогер Анна Ройко на своей странице в Instagram.
Как приготовить салат из свеклы и соленых огурцов
Советы по выбору ингредиентов и их качеству
Выбирайте сладкую свеклу среднего размера. Старайтесь не варить, а именно запекать свеклу в фольге — так она сохраняет насыщенный цвет и естественную сладость, не становится водянистой, что важно для этого салата. Если вы хотите сделать салат более весенним и свежим, смело заменяйте соленые огурцы свежими. Но в этом случае в заправку (будь то сметанная или майонезная) обязательно добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Это необходимо, чтобы компенсировать отсутствие кислоты, которая была в соленых огурцах. Заправить салат можно и обычным майонезом, но с соусом из сметаны и горчицы он будет иметь более деликатный вкус.
Ингредиенты:
- Свекла вареная (или запеченная) — 1-2 шт.
- Соленый огурец – 1-2 шт.
- Яйца вареные – 3 шт.
- Плавленый сыр – 1 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Свеклу, яйца и огурцы нарезаем исключительно мелким кубиком.
- Плавленый сырок перед приготовлением обязательно положите в морозилку на 10-15 минут. Натирите его на мелкой терке прямо в миску к ингредиентам.
- Смешайте сметану с горчицей и заправьте салат. Тщательно перемешайте.
Как и с чем подавать
Салат из свеклы "Нежность" можно готовить и на обед, и на ужин в будни. Также он может стать украшением праздничного стола. В таком случае выложите его в небольшие стеклянные креманки, а сверху украсьте натертым яичным желтком или измельченными грецкими орехами.