Салат из свеклы "Нежность": простой рецепт с неожиданным сочетанием (видео)

Наталья Граковская
Свекольный салат с соленым огурцом готовят по будням и на праздники
Свекольный салат с соленым огурцом готовят по будням и на праздники. Фото Скриншот YouTube

Этот салат не зря получил свое название – он буквально тает во рту

Самым популярным салатом со свеклой является "Шуба" и ее разные вариации. Но с этим овощем можно готовить другие вкусные закуски. Яркий тому пример – салат "Нежность". В нем свекла сочетается с яйцами, сыром и соленым огурцом.

Рецептом блюда поделилась блогер Анна Ройко на своей странице в Instagram.

Как приготовить салат из свеклы и соленых огурцов

Советы по выбору ингредиентов и их качеству

Выбирайте сладкую свеклу среднего размера. Старайтесь не варить, а именно запекать свеклу в фольге — так она сохраняет насыщенный цвет и естественную сладость, не становится водянистой, что важно для этого салата. Если вы хотите сделать салат более весенним и свежим, смело заменяйте соленые огурцы свежими. Но в этом случае в заправку (будь то сметанная или майонезная) обязательно добавьте 1 столовую ложку лимонного сока. Это необходимо, чтобы компенсировать отсутствие кислоты, которая была в соленых огурцах. Заправить салат можно и обычным майонезом, но с соусом из сметаны и горчицы он будет иметь более деликатный вкус.

Ингредиенты:

  • Свекла вареная (или запеченная) — 1-2 шт.
  • Соленый огурец – 1-2 шт.
  • Яйца вареные – 3 шт.
  • Плавленый сыр – 1 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ст. л.

Способ приготовления

  1. Свеклу, яйца и огурцы нарезаем исключительно мелким кубиком.
  2. Плавленый сырок перед приготовлением обязательно положите в морозилку на 10-15 минут. Натирите его на мелкой терке прямо в миску к ингредиентам.
  3. Смешайте сметану с горчицей и заправьте салат. Тщательно перемешайте.

Как и с чем подавать

Салат из свеклы "Нежность" можно готовить и на обед, и на ужин в будни. Также он может стать украшением праздничного стола. В таком случае выложите его в небольшие стеклянные креманки, а сверху украсьте натертым яичным желтком или измельченными грецкими орехами.

