Майже як "Шуба", але готується простіше: рецепт салату з буряком та оселедцем

Салат готується за 15 хвилин

Цей салат з буряком та оселедцем чимось нагадує знайому всім "шубу", але має свій особливий характер. Готувати його значно простіше — не треба викладати продукти шарами, достатньо просто нарізати їх та змішати в одній мисці. Особливого смаку та пікантності салату додає заправка з майонезу та гірчиці. Ідеальний варіант страви, коли хочеться чогось особливого, але нема часу на довгі та складні приготування.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка olga_riabenko.

Інгредієнти

Варений буряк (невеликий) — 4 шт;

Варені яйця — 4 шт;

Солоні огірки — 4 шт;

Філе оселедця — 200 г;

Гірчиця в зернах — 1 ч. л;

Сметана — 1 ст. л;

Майонез — 1 ст. л;

Зелена цибуля, кріп — на смак;

Сіль, перець — на смак.

Як приготувати салат з буряком та оселедцем