Майже як "Шуба", але готується простіше: рецепт салату з буряком та оселедцем
Салат готується за 15 хвилин
Цей салат з буряком та оселедцем чимось нагадує знайому всім "шубу", але має свій особливий характер. Готувати його значно простіше — не треба викладати продукти шарами, достатньо просто нарізати їх та змішати в одній мисці. Особливого смаку та пікантності салату додає заправка з майонезу та гірчиці. Ідеальний варіант страви, коли хочеться чогось особливого, але нема часу на довгі та складні приготування.
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка olga_riabenko.
Інгредієнти
- Варений буряк (невеликий) — 4 шт;
- Варені яйця — 4 шт;
- Солоні огірки — 4 шт;
- Філе оселедця — 200 г;
- Гірчиця в зернах — 1 ч. л;
- Сметана — 1 ст. л;
- Майонез — 1 ст. л;
- Зелена цибуля, кріп — на смак;
- Сіль, перець — на смак.
Як приготувати салат з буряком та оселедцем
- Натерти буряк. Яйця, огірки та оселедець нарізати кубиком.
- Додати подрібнену зелену цибулю та кріп.
- Заправити гірчицею, сметаною та майонезом. Посолити, поперчити до смаку й добре перемішати.