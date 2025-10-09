Рус

Майже як "Шуба", але готується простіше: рецепт салату з буряком та оселедцем

Наталя Граковська
Новий салат із буряком та оселедцем
Новий салат із буряком та оселедцем. Фото Колаж "Телеграфу"

Салат готується за 15 хвилин

Цей салат з буряком та оселедцем чимось нагадує знайому всім "шубу", але має свій особливий характер. Готувати його значно простіше — не треба викладати продукти шарами, достатньо просто нарізати їх та змішати в одній мисці. Особливого смаку та пікантності салату додає заправка з майонезу та гірчиці. Ідеальний варіант страви, коли хочеться чогось особливого, але нема часу на довгі та складні приготування.

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фудблогерка olga_riabenko.

Інгредієнти

  • Варений буряк (невеликий) — 4 шт;
  • Варені яйця — 4 шт;
  • Солоні огірки — 4 шт;
  • Філе оселедця — 200 г;
  • Гірчиця в зернах — 1 ч. л;
  • Сметана — 1 ст. л;
  • Майонез — 1 ст. л;
  • Зелена цибуля, кріп — на смак;
  • Сіль, перець — на смак.

Як приготувати салат з буряком та оселедцем

  1. Натерти буряк. Яйця, огірки та оселедець нарізати кубиком.
  2. Додати подрібнену зелену цибулю та кріп.
  3. Заправити гірчицею, сметаною та майонезом. Посолити, поперчити до смаку й добре перемішати.
