Быстро, дешево и вкусно: необычная намазка из моркови и соленых огурцов (видео)

Узнайте, что приготовить из моркови и плавленого сырка, чтобы поразить семью

Разнообразные паштеты, закуски и намазки – настоящее спасение, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус. Раньше мы делились с вами рецептом намазки из вареной свеклы. Теперь предлагаем приготовить закуску из моркови, лука и соленых огурцов.

Рецептом поделились в блоге storinka_retseptiv. Намазка из недорогих продуктов готовится очень быстро и просто. Она может быть как вариантом вкусного перекуса, так и дополнением к обеду.

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Соленые огурцы – 2-3 шт.

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок — 1-2 зубчика

Майонез – 1-2 ст. л.

Масло для жарки.

Способ приготовления

Мелко нарежьте лук и натрите морковь на средней терке. Обжаривайте их на умеренном огне до мягкости и золотистого цвета. Пока овощи остывают, нарежьте огурцы мелкими кубиками. Натрите плавленые сырки на мелкой терке. В глубокой миске смешайте охлажденную морковь с луком, огурцы, сыр и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом.

Как и с чем подавать

Эта намазка идеально подходит для гренок. Натрите ломтик хлеба чесноком, подсушите на сковороде и выложите сверху толстый слой намазки. Можно съесть такой бутерброд как самостоятельное блюдо или вместе с запеченным картофелем. Или же намажьте закуску на тонкий лаваш, сверните рулет и дайте ему полежать в холодильнике 30 минут. Затем нарежьте на порционные кусочки.