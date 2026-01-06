Укр

Быстро, дешево и вкусно: необычная намазка из моркови и соленых огурцов (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Перекус из простых продуктов
Перекус из простых продуктов. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Узнайте, что приготовить из моркови и плавленого сырка, чтобы поразить семью

Разнообразные паштеты, закуски и намазки – настоящее спасение, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус. Раньше мы делились с вами рецептом намазки из вареной свеклы. Теперь предлагаем приготовить закуску из моркови, лука и соленых огурцов.

Рецептом поделились в блоге storinka_retseptiv. Намазка из недорогих продуктов готовится очень быстро и просто. Она может быть как вариантом вкусного перекуса, так и дополнением к обеду.

Ингредиенты:

  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Соленые огурцы – 2-3 шт.
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Майонез – 1-2 ст. л.
  • Масло для жарки.

Способ приготовления

  1. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на средней терке. Обжаривайте их на умеренном огне до мягкости и золотистого цвета.
  2. Пока овощи остывают, нарежьте огурцы мелкими кубиками.
  3. Натрите плавленые сырки на мелкой терке.
  4. В глубокой миске смешайте охлажденную морковь с луком, огурцы, сыр и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом.

Как и с чем подавать

Эта намазка идеально подходит для гренок. Натрите ломтик хлеба чесноком, подсушите на сковороде и выложите сверху толстый слой намазки. Можно съесть такой бутерброд как самостоятельное блюдо или вместе с запеченным картофелем. Или же намажьте закуску на тонкий лаваш, сверните рулет и дайте ему полежать в холодильнике 30 минут. Затем нарежьте на порционные кусочки.

Теги:
#Рецепты #Морковь #Закуска #намазка