Быстро, дешево и вкусно: необычная намазка из моркови и соленых огурцов (видео)
Узнайте, что приготовить из моркови и плавленого сырка, чтобы поразить семью
Разнообразные паштеты, закуски и намазки – настоящее спасение, когда нужно что-то быстро приготовить на перекус. Раньше мы делились с вами рецептом намазки из вареной свеклы. Теперь предлагаем приготовить закуску из моркови, лука и соленых огурцов.
Рецептом поделились в блоге storinka_retseptiv. Намазка из недорогих продуктов готовится очень быстро и просто. Она может быть как вариантом вкусного перекуса, так и дополнением к обеду.
Ингредиенты:
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Соленые огурцы – 2-3 шт.
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Майонез – 1-2 ст. л.
- Масло для жарки.
Способ приготовления
- Мелко нарежьте лук и натрите морковь на средней терке. Обжаривайте их на умеренном огне до мягкости и золотистого цвета.
- Пока овощи остывают, нарежьте огурцы мелкими кубиками.
- Натрите плавленые сырки на мелкой терке.
- В глубокой миске смешайте охлажденную морковь с луком, огурцы, сыр и пропущенный через пресс чеснок. Заправьте майонезом.
Как и с чем подавать
Эта намазка идеально подходит для гренок. Натрите ломтик хлеба чесноком, подсушите на сковороде и выложите сверху толстый слой намазки. Можно съесть такой бутерброд как самостоятельное блюдо или вместе с запеченным картофелем. Или же намажьте закуску на тонкий лаваш, сверните рулет и дайте ему полежать в холодильнике 30 минут. Затем нарежьте на порционные кусочки.