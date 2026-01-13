Вместо обычных бутербродов: приготовьте эту намазку один раз и вы забудете о колбасе

Эта закуска с тунцем лучше магазинных намазок

Простые и быстрые приготовления закуски всегда выручают, когда нужен вкусный перекус или эффектное блюдо, чтобы впечатлить гостей. Эта намазка с тунцом готовится буквально за несколько минут, а по вкусу обходит магазинные аналоги. Она нежная, ароматная и универсальная. К тому же рецепт легко адаптировать к продуктам, которые есть под рукой.

Рецептом с нами поделились на портале "Господинька". Идеальный вариант для быстрого, но очень аппетитного перекуса.

Ингредиенты

Багет – 1 шт.

Тунец консервированный кусочками в собственном соке – 1 банка

Яйца вареные – 5 шт.

Твердый сыр – 100 г.

Чеснок – 2 зубчика

Майонез густой, жирностью не менее 67% – 2 ст. л.

Укроп или зеленый лук – небольшой пучок

Черный молотый перец – по вкусу

Вместо тунца можно использовать консервированную сардину или скумбрию, но тогда вкус будет более выраженным "рыбным". В таком случае добавьте немного больше укропа, чтобы добавить свежести. Вместо майонеза можно добавить густой греческий йогурт с чайной ложкой горчицы – вкус останется насыщенным, но намазка будет не такой жирной.

Способ приготовления

Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1-1,5 см. Обжарьте их на сухой сковороде без растительного масла. Натрите яйца на крупной терке. Сыр натирайте на мелкой – так он лучше соединится с другими компонентами. С тунца слейте всю жидкость, разомните вилкой и добавьте к яйцам и сыру. Добавьте измельченную зелень и пропущенный через пресс чеснок. Добавьте майонез и перец.

Смазывайте гренки непосредственно перед подачей. Сверху можно положить тонкий ломтик свежего огурца или половинку томата черри. Эта закуска подходит и для праздничного фуршета, и для приготовления в будни.