Вместо обычных бутербродов: приготовьте эту намазку один раз и вы забудете о колбасе
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта закуска с тунцем лучше магазинных намазок
Простые и быстрые приготовления закуски всегда выручают, когда нужен вкусный перекус или эффектное блюдо, чтобы впечатлить гостей. Эта намазка с тунцом готовится буквально за несколько минут, а по вкусу обходит магазинные аналоги. Она нежная, ароматная и универсальная. К тому же рецепт легко адаптировать к продуктам, которые есть под рукой.
Рецептом с нами поделились на портале "Господинька". Идеальный вариант для быстрого, но очень аппетитного перекуса.
Ингредиенты
- Багет – 1 шт.
- Тунец консервированный кусочками в собственном соке – 1 банка
- Яйца вареные – 5 шт.
- Твердый сыр – 100 г.
- Чеснок – 2 зубчика
- Майонез густой, жирностью не менее 67% – 2 ст. л.
- Укроп или зеленый лук – небольшой пучок
- Черный молотый перец – по вкусу
Вместо тунца можно использовать консервированную сардину или скумбрию, но тогда вкус будет более выраженным "рыбным". В таком случае добавьте немного больше укропа, чтобы добавить свежести. Вместо майонеза можно добавить густой греческий йогурт с чайной ложкой горчицы – вкус останется насыщенным, но намазка будет не такой жирной.
Способ приготовления
- Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1-1,5 см. Обжарьте их на сухой сковороде без растительного масла.
- Натрите яйца на крупной терке. Сыр натирайте на мелкой – так он лучше соединится с другими компонентами. С тунца слейте всю жидкость, разомните вилкой и добавьте к яйцам и сыру.
- Добавьте измельченную зелень и пропущенный через пресс чеснок.
- Добавьте майонез и перец.
Смазывайте гренки непосредственно перед подачей. Сверху можно положить тонкий ломтик свежего огурца или половинку томата черри. Эта закуска подходит и для праздничного фуршета, и для приготовления в будни.