Вечеря "все в одному": рецепт розкішних котлет з овочевим гарніром

Проста й дуже смачна домашня страва

Котлети з овочевим рагу — це класика домашньої кухні. Зазвичай ці дві страви готують окремо. У рецепті, який ми пропонуємо вам спробувати, вони тушкуються в одній сковороді. Страва виходить особливо поживною, соковитою та напрочуд смачною.

Рецептом поділилися на порталі "Добрі новини". Ця страва особливо підійде тим, хто цінує свій час, але хоче приготувати корисну та поживну страву.

Інгредієнти

Фарш (суміш свинини та яловичини 50/50) 600 г

Рис 50 г

Яйце 1 шт.

Кріп, петрушка до смаку

Сіль, чорний перець, дрібка меленого коріандру до смаку

Картопля 6–7 шт.

Капуста 1/4 середньої головки

Цибуля 2 шт.

Морква 1 шт.

Помідори 2 шт.

Томатна паста 1 ст. л.

Часник 2–3 зубчики

Лавровий лист до смаку

Пажитник (уцхо-сунелі) до смаку

Духмяний перець до смаку

Якщо немає свіжих помідорів, сміливо беріть консервовані у власному соку або просто збільште кількість томатної пасти та додайте дрібку цукру. Замість свинини можна використати фарш з курячого стегна, тоді страва буде менш жирною, а смак буде ніжнішим.

Спосіб приготування

Фарш змішуємо з яйцем, зеленню та промитим рисом. Формуємо котлетки розміром з великий волоський горіх. Обов'язково відбийте фарш об миску (підніміть і з силою киньте назад разів 10-15). Це виб’є зайве повітря, і котлети не розпадуться під час тушкування навіть без попереднього обсмажування. У глибокій сковороді або казані розігріваємо олію. Спочатку пасеруємо цибулю до прозорості, потім додаємо моркву, томатну пасту, терті помідори та всі сухі спеції. Даємо соусу прокипіти 3 хвилини. Картоплю нарізаємо шматочками середнього розміру, капусту тонко шаткуємо. На дно сковороди з соусом викладаємо картоплю, зверху капусту, трохи солимо й додаємо духмяний перець горошком. Заливаємо окропом так, щоб вода покривала капусту. Поверх овочів викладаємо котлети, злегка занурюючи їх у рідину. Накриваємо сковорідку кришкою. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімуму та готуємо приблизно 40–45 хвилин.

Подавайте страву в глибоких тарілках, щедро поливши соусом із дна каструлі та посипавши зеленню.