Ужин "все в одном": рецепт роскошных котлет с овощным гарниром

Простое и очень вкусное домашнее блюдо

Котлеты с овощным рагу — это классика домашней кухни. Обычно эти два блюда готовят отдельно. В рецепте, который мы предлагаем вам попробовать, они тушатся в одной сковороде. Блюдо получается особенно сытным, сочным и невероятно вкусным.

Рецептом поделились на портале "Добрі новини". Это блюдо особенно подойдет тем, кто ценит свое время, но хочет приготовить полезное и питательное блюдо.

Ингредиенты

Фарш (смесь свинины и говядины 50/50) 600 г

Рис 50 г

Яйцо 1 шт.

Укроп, петрушка по вкусу

Соль, черный перец, щепотка молотого кориандра по вкусу

Картофель 6–7 шт.

Капуста 1/4 средней головки

Лук 2 шт.

Морковь 1 шт.

Помидоры 2 шт.

Томатная паста 1 ст. л.

Чеснок 2–3 зубчика

Лавровый лист по вкусу

Пажитник (уцхо-сунели) по вкусу

Душистый перец по вкусу

Если нет свежих помидоров, смело берите консервированные в собственном соку или просто увеличьте количество томатной пасти и добавьте щепотку сахара. Вместо свинины можно использовать фарш из куриного бедра, тогда блюдо будет менее жирным, а вкус — более нежным.

Способ приготовления

Фарш смешиваем с яйцом, зеленью и промытым рисом. Формируем котлетки размером с крупный грецкий орех. Обязательно отбейте фарш о миску (поднимите и с силой бросьте обратно раз 10–15). Это выбьет лишний воздух, и котлеты не распадутся во время тушения даже без предварительного обжаривания. В глубокой сковороде или казане разогреваем растительное масло. Сначала пассеруем лук до прозрачности, затем добавляем морковь, томатную пасту, тертые помидоры и все сухие специи. Даем соусу прокипеть 3 минуты. Картофель нарезаем кусочками среднего размера, капусту тонко шинкуем. На дно сковороды с соусом выкладываем картофель, сверху капусту, немного солим и добавляем душистый перец горошком. Заливаем кипятком так, чтобы вода покрывала капусту. Поверх овощей выкладываем котлеты, слегка погружая их в жидкость. Накрываем сковородку крышкой. После закипания уменьшаем огонь до минимума и готовим примерно 40–45 минут.

Подавайте блюдо в глубоких тарелках, щедро полив соусом со дна кастрюли и посыпав зеленью.