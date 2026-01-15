Закінчився хліб, а в магазин йти ліньки: приготуйте сирний коржик на сковорідці за 10 хвилин (відео)

Альтернатива хлібу готується без довгих замішувань та духовки

З кожним із нас може трапитися ситуація, коли вдома раптом закінчився хліб, а йти до магазину немає ні часу, ні бажання. У такі моменти на допомогу приходять прості домашні рецепти, які дозволяють швидко приготувати смачну альтернативу з підручних інгредієнтів. Раніше ми розповідали, як спекти ароматний картопляний хліб. А тепер пропонуємо рецепт сирного хліба на сковорідці, яким поділилася кулінарна блогерка olena.foodblog в Instagram.

Цей сирний хліб готується всього за 10 хвилин і виходить ситним, з ніжним сирним смаком. Він доповнить і суп, і чашку чаю, і стане основою для бутербродів.

Інгредієнти (на 2 великі коржики):

Кефір теплий — 300 мл

Яйце — 1 шт.

Сир (моцарела або будь-який твердий) — 170 г

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Сода — ½ ч. л.

Зелень (кріп + петрушка) — за смаком

Борошно — 150 г

Вершкове масло — за бажанням (для змащування)

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішайте теплий кефір, яйце, цукор та сіль. Добре перемішайте, щоб інгредієнти з'єдналися. Додайте просіяне борошно та соду. Перемішуйте до отримання однорідної маси без грудочок. Натріть сир на тертці та подрібніть зелень (кріп і петрушку). Додайте їх до тіста і ще раз ретельно перемішайте. Тісто повинно вийти густим, але м'яким — воно не повинно розтікатися. Розігрійте сковорідку (бажано з антипригарним покриттям) на середньому вогні. Викладіть половину тіста (або третину, залежно від розміру сковорідки — наприклад, для 28 см підійде половина). Накрийте кришкою і смажте 3–5 хвилин з кожного боку, поки не утвориться золотава скоринка. Готовий хліб за бажанням змастіть вершковим маслом для додаткового аромату.

Цей рецепт простий і не вимагає особливих кулінарних навичок. Тісто не потрібно довго замішувати чи чекати, поки воно підійде. Спробуйте додати до тіста улюблені спеції чи навіть шматочки ковбаси. Це точно не зіпсує смак.