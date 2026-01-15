Закінчився хліб, а в магазин йти ліньки: приготуйте сирний коржик на сковорідці за 10 хвилин (відео)
Альтернатива хлібу готується без довгих замішувань та духовки
З кожним із нас може трапитися ситуація, коли вдома раптом закінчився хліб, а йти до магазину немає ні часу, ні бажання. У такі моменти на допомогу приходять прості домашні рецепти, які дозволяють швидко приготувати смачну альтернативу з підручних інгредієнтів. Раніше ми розповідали, як спекти ароматний картопляний хліб. А тепер пропонуємо рецепт сирного хліба на сковорідці, яким поділилася кулінарна блогерка olena.foodblog в Instagram.
Цей сирний хліб готується всього за 10 хвилин і виходить ситним, з ніжним сирним смаком. Він доповнить і суп, і чашку чаю, і стане основою для бутербродів.
Інгредієнти (на 2 великі коржики):
- Кефір теплий — 300 мл
- Яйце — 1 шт.
- Сир (моцарела або будь-який твердий) — 170 г
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 1 ч. л.
- Сода — ½ ч. л.
- Зелень (кріп + петрушка) — за смаком
- Борошно — 150 г
- Вершкове масло — за бажанням (для змащування)
Спосіб приготування:
- У глибокій мисці змішайте теплий кефір, яйце, цукор та сіль. Добре перемішайте, щоб інгредієнти з'єдналися.
- Додайте просіяне борошно та соду. Перемішуйте до отримання однорідної маси без грудочок.
- Натріть сир на тертці та подрібніть зелень (кріп і петрушку). Додайте їх до тіста і ще раз ретельно перемішайте. Тісто повинно вийти густим, але м'яким — воно не повинно розтікатися.
- Розігрійте сковорідку (бажано з антипригарним покриттям) на середньому вогні. Викладіть половину тіста (або третину, залежно від розміру сковорідки — наприклад, для 28 см підійде половина).
- Накрийте кришкою і смажте 3–5 хвилин з кожного боку, поки не утвориться золотава скоринка.
- Готовий хліб за бажанням змастіть вершковим маслом для додаткового аромату.
Цей рецепт простий і не вимагає особливих кулінарних навичок. Тісто не потрібно довго замішувати чи чекати, поки воно підійде. Спробуйте додати до тіста улюблені спеції чи навіть шматочки ковбаси. Це точно не зіпсує смак.