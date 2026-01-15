Закончился хлеб, а в магазин идти лень: приготовьте сырную лепешку на сковороде за 10 минут (видео)
Альтернатива хлебу готовится без долгих замешиваний и духовки
С каждым из нас может случиться ситуация, когда дома вдруг закончился хлеб, а идти в магазин нет ни времени, ни желания. В такие моменты на помощь приходят простые домашние рецепты, которые позволяют быстро приготовить вкусную альтернативу из подручных ингредиентов. Раньше мы рассказывали, как испечь ароматный картофельный хлеб. А теперь предлагаем рецепт сырного хлеба на сковороде, которым поделилась кулинарная блогерша olena.foodblog в Instagram.
Этот сырный хлеб готовится всего за 10 минут и получается сытным, с нежным сырным вкусом. Он дополнит и суп и чашку чая, и станет основой для бутербродов.
Ингредиенты (на 2 больших лепешка):
- Кефир теплый – 300 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр (моцарелла или любой твердый) — 170 г
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Сода – ½ ч. л.
- Зелень (укроп + петрушка) — по вкусу
- Мука — 150 г
- Сливочное масло – по желанию (для смазки)
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились.
- Добавьте просеянную муку и соду. Перемешивайте до получения однородной массы без комочков.
- Натрите сыр на терке и измельчите зелень (укроп и петрушку). Добавьте их в тесто и еще раз тщательно перемешайте. Тесто должно получиться густым, но мягким — оно не должно растекаться.
- Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием) на среднем огне. Выложите половину теста (или треть, в зависимости от размера сковороды — например, для 28 см подойдет половина).
- Накройте крышкой и жарьте 3–5 минут с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.
- Готовый хлеб по желанию смажьте сливочным маслом для дополнительного аромата.
Этот рецепт простой и не требует особых кулинарных навыков. Тесто не нужно долго замешивать или ждать, пока оно подойдет. Попробуйте добавить в тесто любимые специи или даже кусочки колбасы. Это точно не испортит вкус.