Закончился хлеб, а в магазин идти лень: приготовьте сырную лепешку на сковороде за 10 минут (видео)

Альтернатива хлебу готовится без долгих замешиваний и духовки

С каждым из нас может случиться ситуация, когда дома вдруг закончился хлеб, а идти в магазин нет ни времени, ни желания. В такие моменты на помощь приходят простые домашние рецепты, которые позволяют быстро приготовить вкусную альтернативу из подручных ингредиентов. Раньше мы рассказывали, как испечь ароматный картофельный хлеб. А теперь предлагаем рецепт сырного хлеба на сковороде, которым поделилась кулинарная блогерша olena.foodblog в Instagram.

Этот сырный хлеб готовится всего за 10 минут и получается сытным, с нежным сырным вкусом. Он дополнит и суп и чашку чая, и станет основой для бутербродов.

Ингредиенты (на 2 больших лепешка):

Кефир теплый – 300 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сыр (моцарелла или любой твердый) — 170 г

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Сода – ½ ч. л.

Зелень (укроп + петрушка) — по вкусу

Мука — 150 г

Сливочное масло – по желанию (для смазки)

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте теплый кефир, яйцо, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы ингредиенты соединились. Добавьте просеянную муку и соду. Перемешивайте до получения однородной массы без комочков. Натрите сыр на терке и измельчите зелень (укроп и петрушку). Добавьте их в тесто и еще раз тщательно перемешайте. Тесто должно получиться густым, но мягким — оно не должно растекаться. Разогрейте сковороду (желательно с антипригарным покрытием) на среднем огне. Выложите половину теста (или треть, в зависимости от размера сковороды — например, для 28 см подойдет половина). Накройте крышкой и жарьте 3–5 минут с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка. Готовый хлеб по желанию смажьте сливочным маслом для дополнительного аромата.

Этот рецепт простой и не требует особых кулинарных навыков. Тесто не нужно долго замешивать или ждать, пока оно подойдет. Попробуйте добавить в тесто любимые специи или даже кусочки колбасы. Это точно не испортит вкус.