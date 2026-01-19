Олів’є "по-рибному": як приготувати салат зі шпротами замість ковбаси (відео)

Незвичайна та дуже смачна страва

Олів’є — одна з найвідомішої салатної класики, яку зазвичай готують із відварених овочів, яєць, зеленого горошку та м’ясної складової, заправляючи майонезом. Але сьогодні ми пропонуємо рибну інтерпретацію — олів’є зі шпротами, який має глибший, виразніший смак і приємну копчену нотку. Такий варіант добре знайомий домашній кухні, адже шпроти давно використовують у салатах як доступну й ароматну альтернативу ковбасі чи м’ясу. Важливо обирати якісні шпроти без гіркоти, з щільною рибкою, а огірки — саме солоні, а не мариновані, щоб салат не втратив баланс смаку. Рецептом з нами поділилися на TikTok-сторінці "_yuliia_chumak_".

Як приготувати Олів'є з рибою

Інгредієнти:

картопля відварена в мундирах – 300 г;

шпроти – 2 банки;

зелений горошок консервований – 1 банка;

огірки солоні – 3 шт.;

яйця – 3 шт.;

майонез 30% – 100 г;

Спосіб приготування:

Відварити картоплю та яйця, охолодити й очистити. Нарізати картоплю, яйця та солоні огірки рівним кубиком. Шпроти злегка подрібнити виделкою, залишивши кілька цілих для подачі. Додати зелений горошок, заправити майонезом і обережно перемішати до однорідності.

Як і з чим подавати

Рибний олів’є найкраще подавати добре охолодженим, сформувавши за допомогою кільця або виклавши в салатник. Для прикраси підійдуть цілі шпроти, зелень кропу чи зелена цибуля. Салат добре поєднується з чорним хлібом, грінками або як холодна закуска до святкового столу. За бажанням майонез можна частково замінити густим грецьким йогуртом — смак стане легшим, але структура залишиться кремовою.