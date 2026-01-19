Оливье "по-рыбному": как приготовить салат со шпротами вместо колбасы (видео)

Необычное и вкусное блюдо

Оливье — одна из известнейшей салатной классики, которую обычно готовят из отварных овощей, яиц, зеленого горошка и мясной составляющей, заправляя майонезом. Но сегодня мы предлагаем рыбную интерпретацию — оливье со шпротами, имеющее более глубокий, выразительный вкус и приятную копченую нотку. Такой вариант хорошо знаком домашней кухне, ведь шпроты давно используют в салатах как доступную и ароматную альтернативу колбасе или мясу. Важно выбирать качественные шпроты без горечи, с плотной рыбкой, а огурцы – именно соленые, а не маринованные, чтобы салат не потерял баланс вкуса. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "_yuliia_chumak_".

Как приготовить оливье с рыбой

Ингредиенты:

картофель отварной в мундирах – 300 г;

шпроты – 2 банка;

зеленый горошек консервированный – 1 банка;

огурцы соленые – 3 шт.;

яйца – 3 шт.;

майонез 30% – 100 г;

Способ приготовления:

Отварить картофель и яйца, охладить и очистить. Нарезать картофель, яйца и соленые огурцы ровным кубиком. Шпроты слегка измельчить вилкой, оставив несколько целых для подачи. Добавить зеленый горошек, заправить майонезом и осторожно перемешать до однородности.

Как и с чем подавать

Рыбный оливье лучше всего подавать хорошо охлажденным, сформировав с помощью кольца или выложив в салатник. Для украшения подойдут целые шпроты, зелень укропа или зеленый лук. Салат хорошо сочетается с черным хлебом, гренками или холодной закуской к праздничному столу. По желанию майонез можно частично заменить густым греческим йогуртом – вкус станет более легким, но структура останется кремовой.