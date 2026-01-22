Хліб без духовки: простий рецепт, який виручить під час вимкнень світла (відео)

Простий спосіб спекти буханку пухкого хліба

Спосіб приготування хліба на сковорідці чи в каструлі зручний тим, у кого часто вимикають світло, тимчасово не працює духовка або просто не хочеться вмикати її в спеку. Тісто легко замішується і добре підходить, а сам хліб виходить пухкий, м’який та з апетитною скоринкою.

Рецептом поділилася Instagram-блогерка mamanata.food. Це простий варіант приготувати хліб у незручних умовах.

Як приготувати хліб на сковорідці

Інгредієнти:

Молоко 150 мл (краще брати жирність 2.6–3.2%)

Сіль 0,5 ч. л.

Цукор 1 ч. л.

Дріжджі (сухі) 1,5 ч. л. (важливо брати саме "швидкодіючі")

Борошно 340 г (вищого гатунку)

Олія 40 мл (соняшникова рафінована, без запаху).

Якщо вдома немає молока, замініть його водою в тій же пропорції, але додайте 1 ст. л. олії додатково. За бажання можна додати у тісто 1 ч. л. сушеного розмарину або смажену цибулю для цікавого смаку.

Спосіб приготування:

У миску вливаємо підігріте до 35-38 градусів молоко, додаємо сіль, цукор, дріжджі. Розмішуємо вінчиком. До молока просіюємо борошно та вливаємо олію. Замішуємо м’яке тісто. Перекладаємо тісто в миску, накриваємо харчовою плівкою та рушником і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підійшло. Перемішуємо тісто ще раз та перекладаємо у сковорідку чи каструлю з товстим дном і залишаємо підходити на 30 хвилин. Якщо є розсікач полум'я, кладемо його на плиту. Готуємо хліб під щільно закритою кришкою приблизно 25–30 хвилин з одного боку, потім обережно перевертаємо і тримаємо ще 10-15 хвилин для рум'яної скоринки з іншого боку.

Під час випікання на внутрішній стороні кришки може збиратися вода. Оберніть кришку зсередини чистим кухонним рушником (щільно закріпивши краї зовні), щоб краплі не падали на хліб і не робили його гливким. Або періодично прибирайте воду.

Такий хліб можна подавати до всіх страв. З ним смачно їсти і запечене сало, і салат-намазку з буряка.