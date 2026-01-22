Рус

Хліб без духовки: простий рецепт, який виручить під час вимкнень світла (відео)

Наталя Граковська

Хліб можна приготувати на сковорідці
Фото Колаж "Телеграфу"

Простий спосіб спекти буханку пухкого хліба

Спосіб приготування хліба на сковорідці чи в каструлі зручний тим, у кого часто вимикають світло, тимчасово не працює духовка або просто не хочеться вмикати її в спеку. Тісто легко замішується і добре підходить, а сам хліб виходить пухкий, м’який та з апетитною скоринкою.

Рецептом поділилася Instagram-блогерка mamanata.food. Це простий варіант приготувати хліб у незручних умовах.

Як приготувати хліб на сковорідці

Інгредієнти:

  • Молоко 150 мл (краще брати жирність 2.6–3.2%)
  • Сіль 0,5 ч. л.
  • Цукор 1 ч. л.
  • Дріжджі (сухі) 1,5 ч. л. (важливо брати саме "швидкодіючі")
  • Борошно 340 г (вищого гатунку)
  • Олія 40 мл (соняшникова рафінована, без запаху).

Якщо вдома немає молока, замініть його водою в тій же пропорції, але додайте 1 ст. л. олії додатково. За бажання можна додати у тісто 1 ч. л. сушеного розмарину або смажену цибулю для цікавого смаку.

Спосіб приготування:

  1. У миску вливаємо підігріте до 35-38 градусів молоко, додаємо сіль, цукор, дріжджі. Розмішуємо вінчиком.
  2. До молока просіюємо борошно та вливаємо олію. Замішуємо м’яке тісто.
  3. Перекладаємо тісто в миску, накриваємо харчовою плівкою та рушником і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин, щоб воно підійшло.
  4. Перемішуємо тісто ще раз та перекладаємо у сковорідку чи каструлю з товстим дном і залишаємо підходити на 30 хвилин.
  5. Якщо є розсікач полум'я, кладемо його на плиту. Готуємо хліб під щільно закритою кришкою приблизно 25–30 хвилин з одного боку, потім обережно перевертаємо і тримаємо ще 10-15 хвилин для рум'яної скоринки з іншого боку.

Під час випікання на внутрішній стороні кришки може збиратися вода. Оберніть кришку зсередини чистим кухонним рушником (щільно закріпивши краї зовні), щоб краплі не падали на хліб і не робили його гливким. Або періодично прибирайте воду.

Такий хліб можна подавати до всіх страв. З ним смачно їсти і запечене сало, і салат-намазку з буряка.

