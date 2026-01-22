Укр

Хлеб без духовки: простой рецепт, который выручит во время отключений света (видео)

Хлеб можно приготовить на сковороде
Простой способ испечь буханку пышного хлеба

Способ приготовления хлеба на сковороде или в кастрюле удобен тем, у кого часто выключают свет, временно не работает духовка или просто не хочется включать ее в жару. Тесто легко замешивается и хорошо подходит, а сам хлеб получается пышным, мягким и с аппетитной корочкой.

Рецептом поделилась Instagram-блогерша mamanata.food. Это простой вариант приготовить хлеб в неудобных условиях.

Как приготовить хлеб в сковородке

Ингредиенты:

  • Молоко 150 мл (лучше брать жирность 2.6–3.2%)
  • Соль 0,5 ч. л.
  • Сахар 1 ч. л.
  • Дрожжи (сухие) 1,5 ч. л. (важно брать именно "быстродействующие")
  • Мука 340 г (высшего сорта)
  • Масло 40 мл (подсолнечное рафинированное, без запаха).

Если в доме нет молока, замените его водой в той же пропорции, но добавьте дополнительно 1 ст. л. масла. При желании можно добавить в тесто 1 ч. л. сушеного розмарина или жареного лука для интересного вкуса.

Способ приготовления:

  1. В миску вливаем подогретое до 35-38 градусов молоко, добавляем соль, сахар, дрожжи. Размешиваем венчиком.
  2. К молоку просеиваем муку и вливаем масло. Замешиваем мягкое тесто.
  3. Перекладываем тесто в миску, накрываем пищевой пленкой и полотенцем и оставляем в теплом месте на 40 минут, чтобы оно подошло.
  4. Перемешиваем тесто еще раз и перекладываем в сковороду или кастрюлю с толстым дном и оставляем подходить на 30 минут.
  5. Если есть рассекатель пламени, кладем его на плиту. Готовим хлеб под плотно закрытой крышкой примерно 25–30 минут с одной стороны, затем осторожно переворачиваем и держим еще 10–15 минут для румяной корочки с другой стороны.

При выпекании на внутренней стороне крышки может собираться вода. Оберните крышку изнутри чистым кухонным полотенцем (плотно закрепив края снаружи), чтобы капли не падали на хлеб и не делали его клеклым. Или периодически убирайте воду.

Такой хлеб можно подавать ко всем блюдам. С ним вкусно есть и запеченное сало, и салат-намазку из свеклы.

